莫蘭特巨星風采乍現 灰熊狂擁四大爭冠特質

灰熊最近一波六連勝，排名站上西區第四，落後勇士、太陽、爵士。六連勝包括贏太陽、籃網兩支熱門爭冠球隊，也擊垮詹姆斯帶隊湖人，詹姆斯在湖人被灰熊逆轉比賽攻下37分、13籃板、7助攻。灰熊後衛莫蘭特是灰熊這波六連勝最關鍵「答案」，莫蘭特六連勝場均31分，三分球23投14中，三分命中率超過6成。

對湖人一戰，莫蘭特決勝期連續兩記三分命中和一次狂暴突破扭轉比賽情勢，莫蘭特41分、10籃板，三分球7投6中。22歲NBA三年級生莫蘭特讓37歲詹姆斯耀眼光芒和超凡表現失色許多，第四節莫蘭特帶領灰熊打出26：16反撲逆轉湖人。

「莫特蘭非常特別，他擁有改變比賽本能和直覺，那是他最搶眼天賦」。詹姆斯看著這個22歲年輕人用不可思議神奇表演帶走勝利，在萬般無奈中還是狠狠誇了莫蘭特。

詹姆斯(左)對莫蘭特(右)在場上的高超球技也大感驚奇，對他有很高的評價。 美聯社

不管是帶隊能力、個人能力、數據(今年場均25.1分、5.7籃板、6.7助攻，三分命中率4成，投籃命中率4成9)，還是打法球路、個人魅力、影響力，莫蘭特不但極具觀賞性，效率百分百，他的表現和扭轉比賽能力宛如「超級球星」。

比起「天之驕子」獨行俠後衛唐西奇，老鷹超級神射後衛楊恩，莫蘭特今年經常有神來之作，在灰熊缺將少兵情況下依舊帶領球隊打出隊史最佳表現。

今年灰熊已經具備幾個爭冠特質，最快今年季後賽灰熊就可能在西區季後賽興風作浪，明年開始灰熊新生代和中生代球員更加成熟，再引進一、兩名識途老將，灰熊將成為一支不可忽視爭冠球隊。

特質一：莫蘭特巨星潛力

莫蘭特22歲，NBA第三個賽季就打出「超級巨星」表現和氣質，他是灰熊最大財富。任何一支爭冠球隊都需要擁有一名超級巨星帶隊，像柯瑞、詹姆斯、安戴托昆波，或者如杜蘭特、雷納德一般，可以憑一己之力扛著隊友前進，解決問題。

莫蘭特今年的表現和成長、數據，不但像年度MVP，他更展現出超巨特質，比起唐西奇毫不遜色。

特質二：完美側翼組合

灰熊最重要兩名鋒線201公分前鋒布魯克斯、196公分前鋒班恩，今年都有突破性成長，進攻手段更加穩定，得分方式多樣，可以打2-3個位置，能夠形成各種對位、攻防優勢。

做為莫蘭特最重要左右手，布魯克斯和班恩快速成長成熟，灰熊完全具備爭冠底氣、天賦本錢。

灰熊前鋒班恩(左)與布魯克斯(右)都有非常全面的身手，而且可視對手狀況去打不同的位置，讓球隊的陣容調度更為靈活。 美聯社

特質三：優質長人+防守

小傑克森211公分，具備優質長人攻防能力，能拉開空間、可以護框，有速度和空手跑動跟進能力。211公分中鋒亞當斯則是巨人型中鋒，像盾牌一樣可以霸佔禁區，在高度、力量和防守端提供所有贏球元素。

兩名長人都能提供完美護框，形成禁區和內線優勢。

特質四：第一流教練

名不見經傳灰熊教練詹金斯執教第三年，37歲詹金斯只比湖人詹姆斯大個三個月，2007-08年在馬刺擔任球員發展實習生，2008-2013成為馬刺發展聯盟助理教練、教練，典型馬刺體系培養出來優質人才。

執教灰熊第三年，他跟著莫蘭特、灰熊年輕球員一起學習成長，詹金斯一直被低估，從現在開始灰熊和詹金斯的名字將會成為媒體聚焦。

灰熊總教練詹金斯(左)非常年輕，但在馬刺教練體系中有紮實的學習經驗，並在老鷹和公鹿擔任多年助教，受到灰熊重用後用兵相當大膽而且調度靈活，與莫蘭特(右)一起幫助灰熊穩定成長。 美聯社

22歲莫蘭特正在帶領灰熊打出更多驚奇和難以預測比賽，他已經可以列入聯盟超巨行列，跟杜蘭特、柯瑞、詹姆斯、安戴托昆波、唐西奇一樣，成為聯盟名片之一。