教士隊史詩級崩盤 制服組才是禍首

聖地牙哥教士隊已經連續十季（扣掉2020年的短賽季）勝率不到五成了，而這段期間，同在國聯西區的巨人隊已經拿過兩次世界大賽冠軍，道奇隊更是連拿八年的國西冠軍。好不容易在2020年的60場賽季打進自2006年後的首次季後賽，對2021年賽季充滿期待，卻在最後兩個月出現歷史性的大崩盤，開高走低的程度，絕對是史詩級的。MLB官網記者藍絲（Sarah Langs）引述研究單位Elias Bureau的報告，教士隊開季54場後戰績聯盟第一，但最後卻打不進季後賽，這是自從2012年大聯盟開始用兩張外卡門票後第二慘的數字。

球員的受傷是原因之一，他們在2021年放進傷兵名單的球員人次全大聯盟最多，而勝負貢獻值（fWAR，採FanGraphs的數字）則是第四高。但在疫情過後的傷兵潮全部球隊都會遭遇，像是勇士隊和紅雀隊也都傷兵滿營，卻都能在交易大限前補強，尤其是勇士隊，如果沒有季中換來的羅沙里歐（Eddie Rosario）、彼得森（Joc Pederson）和杜沃（Adam Duvall），能拿冠軍嗎？那真是天知道。

教士總經理普瑞勒（A.J. Preller）要補先發投手，但手上的籌碼已經在前兩年花的差不多，沒辦法跟道奇隊競標薛則（Max Scherzer），甚至連第二號目標貝瑞歐斯（Jose Berrios）都被藍鳥給搶走。最後他們只補到了艾里耶塔（Jake Arrieta）和維拉斯奎茲（Vince Velasquez），結果這兩人只為教士隊貢獻了八場比賽，自責分率都在9以上。

2021年開季前，普瑞勒交易來史奈爾、達比修和馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）來補強積弱不振的先發投手輪值，加上原本的馬恰多和塔提斯，組成宇宙艦隊，也讓團隊薪資總合膨脹到隊史最高的一億七千五百萬，但迎來的又是失望。在賽季結束後三天，普瑞勒就將總教練丁格勒（Jayce Tingler）炒魷魚。在將近兩年前，普瑞勒和丁格勒一起坐在Petco Park的會議室，由普格勒向媒體介紹這位菜鳥總教頭。當時普瑞勒形容丁格勒是個充滿熱情和拼勁的人，而老丁則說普瑞勒是『一手讓他成長至今的貴人』。兩人在德州遊騎兵隊時期就是舊識，丁格勒在球員時期從未打上大聯盟過，隨後就留在遊騎兵隊制服組，直到普瑞勒炒掉前一任教練格林（Andy Green）。曾經的肝膽相照，到兩年後的肝膽俱裂。在2020年的短賽季，丁格勒還在國聯最佳教練票選中排名第二。

教士在上季季前換來達比修(圖)、史奈爾、和馬斯葛洛夫三位好手，犧牲了不少年輕好手，但球隊先發輪值戰力也大為增強，成為當時奪冠預測的超級大黑馬。 歐新社資料照片

普瑞勒在2014年八月從德州來到聖地牙哥，在他掌權期間，教士隊從未有過勝率破五成的完整球季，但去年開季前，教士老闆賽德勒（Peter Seidler）還是跟他續約到2026年。許多其他球隊的制服組成員都稱讚普瑞勒是個充滿創意的人才評估大師，他成功查覺到塔提斯、柯朗沃斯（Jake Cronenworth）和葛瑞遜（Trent Grisham）的才華，交易時相方設法都要到手。但許多教士隊的員工（或前員工）批評普瑞勒是個事必躬親、喜聽讒言又爭功諉過的人，一位前員工就說：「每個人都有盲點，你看不到的缺點。你周遭的人最好是能幫你cover盲點的，但他一直做的事是把那些苦諫他的人趕走，只聽那些會拍馬屁的人說的話。」

當然也有人幫普瑞勒說話，教士的球員人事部主任懷特（Logan White）說：「A.J.什麼話都會聽。我從沒見過哪個人會聽那麼多狗屁的。」但這些球團內部的意見，尤其是不同意見，都是左耳進右耳出，並且高度仰賴他信任的小圈圈中人。另一個前員工說：「那裡的內部文化已經根深蒂固了，他不歡迎來自不同背景、抱持不同理念的人。有時候啊，不見得是待不下去的人的錯。」

在上季季末，普瑞勒把他的小圈圈縮得更小。他將前朝遺老康納（Mark Conner）調離球探總監工作，換上他從德州帶過來的坎普（Chris Kemp），還直接把農場總監吉尼（Sam Geaney）開除，用另一個德州出品的普瑞勒幫成員威斯曼（Ryley Westman）取代，並且再請一個游騎兵前制服組成員戴利（Mike Daly）來襄助威斯曼。

這兩人是否勝任？坎普所率領的海外球探部，在惡名昭彰的16到17年簽約期，共花了八千萬美金，但當時號稱的這些大物，後來除了帕提尼奧（Luis Patino）、馬卡諾（Tucupita Marcano）和亞瑞亞斯（Gabriel Arias）成為交易籌碼外，其餘像莫瑞宏（Adrian Morejon，簽約金1100萬美金）、歐尼亞（Jorge Ona，簽約金700萬）和拜亞茲（Michel Baez，簽約金300萬）至今都沒帶給教士隊大聯盟階段多少幫助。還有一個轉隊的右投手告訴新球隊的教練，以前在教士都沒有人跟我講我投球內容的強弱方向耶。這兩位普瑞勒幫的成員其工作品質可想見一斑。

教士在2016年以1100萬美元簽下的年輕投手莫瑞宏成長緩慢，近3季在大聯盟出賽16場，只有32局的投球，戰績2勝2敗、防禦率5.91。 歐新社資料照片

普瑞勒的另一個缺點在於他看潛力股的眼光固然獨到，但卻無法把一堆好材料變成一桌佳餚。而且他的交易手法極為激進，賣出陣中農場的好手不手軟，搞得連續五年在大聯盟排名前十名的教士小聯盟，在2020年的棒球美國季中評比，已經下滑至第十七名。

有人形容目前教士隊內部的文化是『螃蟹心理』，普瑞勒鼓勵單線領導，各部門間的領導者全都只聽命於他，搞到互相陷害，而非攜手合作。他所任命的前兩任總教練都是之前沒有帶隊經驗的菜鳥教頭，但這次他找的新任將軍，卻是有超過兩千五百場執教經驗的梅爾文（Bob Melvin），顯示老闆階層已經開始介入一些球團運作，不像前幾次放任普瑞勒為所欲為。

今年教士隊的薪資只會比去年更高，而且球團老闆還因為要支付更高的豪華稅，一口氣提高了Petco Park的門票價錢20趴。如果普瑞勒再交不出成績，也許下一個要被掃地出門的，就是他本人。