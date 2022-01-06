體重飆升成殺手 唐西奇與威廉森生涯拉警報

進入聯盟以來，唐西奇（Luka Doncic）和威廉森（Zion Williamson）的體重管理一直是各方關注的焦點。噸位曾為他們帶來了對位單打的優勢，然而本季兩人先後傳出身材走樣的疑慮，加上個人傷勢不斷，球隊戰績也不如預期，導致兩人的生涯發展出現嚴重的警訊。

兩人是前後梯的超級新秀，除了出色的球技之外，他們的身材也都堪稱是「重量級」的巨星。201公分高的唐西奇體重破百，這讓他在控衛的位置上佔盡便宜，經常能夠輕鬆地吃掉小個子的對位者。至於198公分的威廉森更是129公斤重的閃電坦克，靠著速度和力量在內線輾壓對手。

只是兩人本季不約而同地出現體重飆升的傳聞，唐西奇還能夠保持出賽，但他在場上的進階數據大幅滑落；至於不能上場的威廉森，則是在術後復健期間不斷有照片和影片流出，讓人擔心他的體重失控，才是他遲遲未能復出比賽的原因。外界一直將兩人的體重放大檢視，也對兩人造成心理上的壓力。

唐西奇的驚奇不再？

先說唐西奇，官網所示的體重是104公斤，但據報導指出，過去兩季他向球隊訓練營報到的時候，總是多出了十幾公斤，本季甚至開季超過兩個月了還減不下來。許多球員出身的球評在場邊播報時都注意到這個狀況，無論是米勒（Reggie Miller）或是麥克海爾（Kevin McHale），都表示他們覺得唐西奇的身材有些走樣。

唐西奇也曾正面回應質疑，他說因為夏天去打了奧運，自己又休息了三個禮拜，也許太放鬆了一點，所以他必須做出調整，好讓一切回到正軌。只是獨行俠的戰績起伏不定，進階數據又顯示唐西奇對球隊獲勝的影響力大減，加上本季迄今他已經三度因為腳踝及膝蓋傷勢缺賽，讓許多人懷疑是因為他的體重在作崇。

唐西奇(左)上季辛苦的打完季後賽之後，在東京奧運又是全力以赴，因此在接下來的時間可能疏於體重控管，造成他開季後頻頻受傷。 美聯社

唐西奇目前在傳統進攻數據上勉強維持上季水準，只是場均得分比去年少了快三分，命中率也下跌不少，但進階數據卻是明顯下滑。像是他在進攻勝利貢獻值（Offensive Win Shares）從上季的5.1，跌到連1都不到。就有人認為唐西奇是因為過重而拖慢了他的速度及破壞力，膝蓋和腳踝也因為荷重而導致受傷，從而讓他無法像前三季那樣屢屢打出驚奇表現，也帶不動獨行俠的戰績。

然而，唐西奇個人表現數據的下滑，也有可能是受到今年聯盟實施吹犯新制的影響，加上各隊已經針對他的打法設下破解之道，所以才會導致他無法像先前那樣主宰賽場。復出之後的唐西奇，已經幫助球隊拿下三連勝，但他確實需要在個人體態和體能上再多下工夫，才能徹底弭平外界質疑的聲音。

威廉森的威力大減？

相比唐西奇，本季一場比賽都還沒打的威廉森面對的是完全不同的狀況。從生理條件來看，他比唐西奇小幾個月，198公分的身高也比唐西奇矮3公分，但官網所示的體重卻是129公斤，足足比唐西奇多出25公斤。做為大前鋒，威廉森確實更需要噸位的加持，而最令人稱羨的，就是他能夠兼具速度、力量和重量的三重優勢，從而創造出難以相抗的威力。

然而，這樣的天生優勢也始終帶著隱憂。威廉森菜鳥球季只打了24場比賽，上一季也缺賽11場，更在季後動手術處理右腳第五蹠骨骨折的傷勢。這些傷勢都被認為和他的體重、身材及打法有關。

上季威廉森的體重在全聯盟排名第五，然而他卻是這些人當中最矮的一個。事實上，前三十名重量級球員當中，威廉森是唯一沒超過200公分的球員。他的噸位讓他能壓過對手，但也對自己的下肢造成巨大的壓力，而在不斷地快速跑動，以及瞬間加速的爆發力輸出之下，無論是訓練還是比賽，他的雙腿結構都比一般身材的球員受到更多的衝擊。

威廉森自己也了解這一點，所以他對體重十分要求，然而，各界對於他體重失控的擔憂一直不斷。而在他術後復原速度不如預期，復出之日一延再延之後，陸續流出的照片和影片都顯示他體重飆升，甚至有傳聞指出他已經飆破150公斤。

威廉森原本被看好將成為比戴維斯更具破壞力的全能大前鋒，或是加強版的歐尼爾，但是他的球技還沒有什麼發揮的機會，體重就先到達俠客的等級了。 歐新社資料照片

NBA目前唯一體重超過140公斤的球員只有威廉森一人，但他的身高將近230公分，由此可見這樣的體重有多麼嚇人。傳聞一出，許多球評紛紛喊話要威廉森控制好自己的體重，不然他的生涯表現也會隨之失控。即使有記者表示，他最近才親眼確定威廉森的體重無虞，目前仍維持在剛進聯盟時的水準，但還是擋不住一波又一波的熱議。

事實上，威廉森原本就重，他需要的是嚴格的體態管理和正確的體能訓練。他目前處於術後復健狀態，還無法全力訓練來降低體重，而以他的打法，他確實需要足夠的重量來維持他的優勢，所以無論威廉森目前的體重是否超標，現階段他該專注的還是把傷養好，並且強化下肢負責承重的部位，才能在回到賽場時徹底展現他的威力。