胡金龍延續職棒生涯 更該被同情的是富邦球團

新的一年，國內棒壇最震撼的消息莫過於胡金龍轉投統一獅，由於他已被富邦悍將放棄，味全龍雖曾評估但最終並未吸收，中信兄弟、樂天桃猿無意願網羅，也就是說，如果統一獅沒有出手，胡金龍職業生涯將告終，算是驚險延續棒球生命。

回到故鄉台南球隊胡金龍是否能洗心革面？又能為南霸天帶來什麼樣的幫助？形象良好又重視團隊紀律的統一獅，這次冒險簽下胡金龍，利弊得失實在難以評估。

胡金龍前年在南英校友Line群組一句「打爆富邦換總A」引發極大爭議，要其他球隊的球員，用力打爆自家球隊，達到換總教練的意圖，這在全球職業運動都是不可思議的舉動。

胡金龍(中)最優異的打擊表現是在義大犀牛時期，同時也幫助球隊留下美好的冠軍回憶。 聯合報系資料照片

事後，胡金龍把責任推給弟弟，火上加油，等於有錯在先，沒有出面澄清是開玩笑行為，說謊在後，「胡弟事件」被球迷罵翻，富邦球團再也挺不下去，直接冷凍500多天，連球隊訓練、出席活動都不用來了，爽領1260萬元。

胡金龍真的受到懲罰了嗎？有，但遠遠不及對富邦造成的傷害。當初富邦集團經過仔細評估，才決定買下義大犀牛進軍中華職棒，5年期間投入近30億元，但隊內屢爆內鬥、不合，而且戰績長期低迷不振，這叫富邦老闆情何以堪。

胡金龍原本是富邦悍將的招牌球星，球團對他也是極為倚重，苦等著他帶領球隊奪冠，結果「打爆事件」讓球團成了最大的受害者。 擷圖自悍將隊粉絲團

富邦這一批旅外球員為首、所謂的大牌球星，真正有想過自己作的一些行為，會造成隊友、教練、同事、老闆的困擾嗎?還是覺得今天中職有這一番榮景，球團銀兩充足，你們領高薪就是應該的，有名有利有錢就可以為所欲為？

回想中職低迷時期，黃甘霖月薪25萬元已是全聯盟最高薪，當時球員想的是，只要職棒不要收攤，努力打拚一定能撥雲見日，讓職棒往好的方向走。後來中職確實發展愈來愈好，但球員「怪聲」也比以前多很多，中信兄弟「五虎將」事件，並沒有讓全聯盟大牌球星內斂低調，私底下脫序行為依舊不少。

有些球迷同情胡金龍的遭遇，來到統一獅還遭大砍薪，但又有誰來同情富邦在職棒產業多年來的付出，卻換來一連串的負面形象和批評呢？

現在，統一獅願意給胡金龍機會，也是唯一的機會，因為他差一點遭中職各隊「逐出家門」，能延續職業生涯確實令人意外，相信胡金龍必定會改過自新，把過去在義大、富邦許多陋習都改掉，然後認真投入練習，在場上盡力打出好成績。

胡金龍(右)曾任球員工會理事長，理應做為年輕球員的表率，現在有了再次打球的機會，更應該好好珍惜。 聯合報系資料照片

只要胡金龍在統一獅不再「胡搞瞎搞」，維持一定的打擊成績，以他年薪不到300萬元來看，確實是一筆划算的投資，相信統一球團也做過沙盤推演，才會承擔風險簽下他。這也說明一件很現實的事，只要你有能力，有被利用的價值，哪怕犯過多大的錯，依舊有谷底翻身的機會，職棒如此，職場亦然。

同樣有被利用價值的還有王勝偉，富邦悍將簽下這位9屆游擊金手套得主，確實是一步好棋，畢竟李宗賢守三壘較適合，莊韋恩傳球有些問題，于森旭只能擔任替補，王勝偉年紀雖大，但守游擊問題應該不大，只要身手沒退化太多，王勝偉能給富邦帶來不小幫助。