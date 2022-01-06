日職／大投手集體落難 12名開幕先發8人不進反退

去年球季日本職棒於3月26日開幕，其中兩聯盟12球團中竟然有高達7人是第一次投開幕戰，超過半數。會被賦予開幕戰先發的重任，肯定都是一整年球隊的中心人物，具有指標意義。不過去年各隊的開幕戰先發卻普遍呈現「落難」狀態，令人意外。

涌井秀章大退化 新人年以外生涯最慘

石川柊太（軟銀）對上二木康太（羅德），兩人都是第一次挑大樑，不過最後在球季的表現都呈現大幅退步，開幕先發初體驗的球季並不美好。

育成出身的石川柊太在2020年縮水球季投出生涯代表作，以11勝3敗、0.786的勝率拿下洋聯「雙冠王」，加上千賀滉大受傷，因此成了開幕先發的第一人選。結果他在球季戰績掉到6勝9敗，第一次敗多於勝，防禦率也從前一年的2.42退步到3.40。羅德隊積極培養的二木康太，2020年投出生涯最佳的9勝，加上對上勁敵軟銀投出跨季7連勝，因而取代了美馬學、石川步成為開幕先發。去年他原本要挑戰生涯第一個單季10勝，但只有5勝7敗、4.38的防禦率，只投117局就挨了全洋聯最多的24支全壘打，平均每4.88局就被擊出1支全壘打，更成了二木康太的致命傷。

樂天去年開幕戰推出的是經驗豐富的涌井秀章。2020年球季涌井秀章以11勝與石川柊太並列勝投王，讓他在去年獲得第10度開幕先發機會，在西武、羅德、樂天等3個不同球團都投開幕戰，也是洋聯史上第一人。結果涌井秀章先發7局0失分拿下勝投，證明薑是老的辣，徹底比下4.2局失掉6分遭到KO的上澤直之（日本火腿）。不過整個球季，涌井秀章大幅退步到6勝8敗，防禦率5.04寫下新人年以外的生涯最慘，並以5連敗結束球季。反而上澤直之沒有被開幕戰打倒，奧運結束復賽之後拿下6勝2敗，整季拿下12勝6敗，防禦率2.81的生涯最佳成績。

連4年扛開幕 菅野智之卻減薪2億

中央聯盟方面，巨人王牌菅野智之連續4年扛開幕先發，第7度則僅次於涌井秀章。開幕戰菅野先發6局失3分表現平平，球季中則深受右手肘傷勢所影響，數度登錄抹消還辭退奧運日本武士隊，最後只有6勝7敗、防禦率3.19的戰績。6勝是生涯最差，也是生涯首度單季敗多於勝，球季結束後從8億年薪減薪2億到6億日圓。至於與菅野智之同場先發較勁的橫濱左投濱口遙大，生涯只有新人年（2017年）拿過10勝，前一年防禦率也高達4.60，監督三浦大輔推出濱口令人意外。濱口遙大首度挑大樑，但明顯經驗不足，先發3局就失掉6分，雖然無關勝敗，不過隨後吞下3連敗，最終戰績5勝7敗、防禦率3.94也不理想。

菅野智之今年的表現是生涯最差的一季，勝投數與勝率都是歷年最低。 歐新社資料照片

阪神虎監督矢野燿大的調度也令人意外，推出前一年只有1勝6敗的藤浪晉太郎，看得出對藤浪的期望之深。不過藤浪晉太郎控球不穩的問題還是沒有改善，因此無法得到信任，後來整季只再獲得5次先發的機會，戰績3勝3敗4中繼成功、防禦率5.21。球季後藤浪被減薪1,100萬日圓，從生涯最高的1億7,000萬被砍到剩下4,900萬，已經是連續6年被減薪。

小川泰弘（養樂多）去年是第5度投開幕戰，不過最終戰績只有9勝6敗、防禦率4.14。雖然養樂多獲得日本一，不過小川泰弘的勝投數反而不如前一年，貢獻度也不如奧川恭伸、高橋奎二兩名年輕投手。福谷浩司（中日）2020年首度轉先發就投出8勝2敗、防禦率2.64的佳績因而獲得拔擢首度投開幕戰，可惜表現落差太大，吞下兩位數的敗投，5勝10敗，防禦率從2.64大幅退步到4.53。

不過，去年的開幕先發也不是沒有成功的例子，其中最風光的就是歐力士強投山本由伸。山本由伸第一次擔綱開幕戰先發，雖然出師不利，首戰7局失掉4分，因為隊友失誤只有1分責失分而輸掉比賽，不過隨後他愈投愈勇，最後以18勝5敗、防禦率1.39、勝率0.789、206次奪三振，再加上最多的4場完封，拿下洋聯「五冠王」，以及象徵投手最高榮耀的澤村賞，並幫助歐力士奪冠，是山本由伸大豐收的球季。

山本由伸去年拿下洋聯「五冠王」以及澤村賞，並幫助歐力士奪冠，是最風光的2021年開幕戰先發。 擷圖自歐力士猛牛官方推特

去年開幕戰與山本由伸正面對決的是年僅24歲的高橋光成。西武獅監督辻発彦希望栽培本土年輕投手，推出高橋光成，結果他先發7.1局失3分打敗山本由伸，並藉由這個首勝開啟了一個美好的球季，拿下11勝超越2019年的10勝，寫下生涯新高。中央聯盟唯一進步的只有廣島鯉魚隊王牌大瀨良大地，球季拿下10勝5敗、防禦率3.07，擺脫前一年的5勝4敗、防禦率4.41的低潮，球季結束後放棄行使FA權利續留廣島，對廣島是一大利多。

大瀨良大地同時也是2021年開幕先發投手中，除了山本由伸、上澤直之、高橋光成之外，少數成績呈現進步的投手。