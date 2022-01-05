桃猿、悍將互挖牆腳 樂天打蛇打七寸成為贏家

Lamigo在2019年季中宣布轉賣給樂天集團，球季結束後新、舊經營團隊還在交接之時，富邦悍將趁虛而入，於12月06日宣布聘請洪一中擔任總教練，成為雙方互挖牆角的開端。同年富邦帶走包含郭建霖、吳俊良等教練，樂天則簽下劉榮華，之後雙方有不少球員互換球衣，其中2020年桃猿更是在自由市場拿下賴鴻誠，重傷悍將的左投陣容，雙方相互的簽約動作意外激烈。

教練團

富邦：2020/洪一中、郭建霖、吳俊良；2021/鍾承祐；2022/詹智堯、劉家豪

樂天：2020/劉榮華、2022/古久保健二、沈鈺傑(洽談中)

未能留住洪一中，無疑是樂天接手球隊的一記重傷，而且因為洪總之故，包含郭建霖、吳俊良及鍾承祐等三位教練，都陸續跳槽。他們對於球隊換血有一定程度的貢獻，找出許多可用之兵，但他們成為常勝軍的經驗，並未能複製到悍將。更重要是在人和方面失利，在短短兩年之中，就曾發生球員與教練、教練與教練之間的紛爭，戰績不但沒有提升，反而讓原被視為對戰力有幫助的教練及球員離開，最終洪總離職轉任顧問，吳俊良則未獲續約離隊。

富邦挖走洪一中(右3)、吳俊良(右2)及郭建霖(左2)當下確實對樂天造成影響，但現在來看對悍將利並不一定大於弊。 聯合報系資料照片

為了網羅洪總團隊，富邦當時一口氣釋出五位教練，其中包含從俊國、興農、義大到富邦曾經四次進出的劉榮華。他具有總教練、首席教練、守備教練及體能教練等資歷，還曾當過美國職棒的球探，以執教嚴謹著稱。樂天在教練團重組之時網羅他入隊，讓他負責二軍養成工作，在他執掌後樂天二軍整體表現不錯，比他接手之時表現更好。

新的球季雙方依然有教練的交流，被認為情蒐及指引配球功力一流的古久保健二，並未持續留在悍將指導年輕捕手群，轉而成為桃猿首席教練。樂天目前還對於自請離隊的沈鈺傑，表達網羅興趣，他對於情蒐、規劃有所著墨。富邦則是帶走詹智堯及劉家豪，前者預計出賽4場後就會退休擔任外野教練，後者則是補上古久保離任後的捕手教練缺額。

球員

富邦：2021/林逸翔、林柏佑、楊瑞承、葉竹軒；2022/洪聖欽、陽耀勳

樂天：2021霸林爵、賴鴻誠；2022/索沙(洽談中)

2020年球季結束後，樂天率先搶走富邦的自由球員賴鴻誠，隨後宣布網羅長期都在養傷的包林傑，補強球隊最弱的左投陣容。賴鴻誠轉隊後，馬上成為球隊不可或缺的牛棚主力，整季出賽是全隊最多的58場，一度防禦率低於2。包林傑改披紅袍後，改名霸林爵，不再只會養傷，先發19場是洋將最多、全隊次多，防禦率2.80雖因局數不足無法登榜，但可排到前三。這兩位球員加入，無疑替桃猿戰力加分不少。

悍將則是從非保護名單簽下投手林柏佑，從補償球員選入內野手楊瑞承，另從戰力外網羅林逸翔及葉竹軒。其中因為蔣智賢的整季報銷，葉竹軒及楊瑞承曾輪流成為先發三壘手，不過整體穩定性不足及守備問題，並未成為固定戰力。林柏佑則是受到傷勢影響，轉隊後表現並不多。林逸翔上半季表現不佳，下半季改善控球問題狀況漸入佳境，是富邦補強唯一亮點。

去年球季富邦依然找來不少桃猿成員，但至今貢獻仍有限，比起樂天直接找即戰力，這波操作看起來遜色不少。 聯合報系資料照片

最新的消息則是樂天打算複製包林傑案例，網羅本季養傷的索沙，他具有150km以上的快速球，在中職有非常優異的壓制力，過去他只有對戰桃猿隊防禦率高於3，若恢復以往身手可能天下無敵。富邦則是簽下洪聖欽及陽耀勳，實際上悍將並不缺投手及外野手，還不清楚教練團規劃，但對於戰力提升恐怕效果有限。

富邦悍將在歷史上，就曾網羅陳金鋒、黃浩然等桃猿成員，自樂天接手後，更是狂找12位成員加入，這是中職以往罕見的狀況。樂天球團目前則是網羅4位悍將成員，洽談中有2位，可望有6位由藍轉紅。雖然富邦最早先發制人，但轉隊後的表現，無論教練團及球員，似乎桃猿反而佔了上風。中職已不在是以往四隊領隊會議的默契時代，人員異動更加頻繁，互挖牆角恐怕更成未來趨勢，各隊可要做足功課，別贏了面子輸了裡子。