投手王國變「亡國」 柯賓是國民戰績崩盤的導火線

2018年拿下國聯塞揚票選第五名、休賽季與國民隊簽下6年1億4000萬美元大約的柯賓（Patrick Corbin），19年延續穩健的身手，例行賽、季後賽屢屢做出貢獻，最後與球隊一同奪下充滿戲劇性的世界大賽冠軍，然而柯賓生涯的精華時刻似乎就此告一段落......。

柯賓生涯初期由天使隊於第二輪80順位選進，並在2012的響尾蛇完成大聯盟初登板，第二個賽季便迎來明星賽初體驗，雖然在其後接受韌帶置換手術（Tommy John Surgery），但術後回歸的他持續繳出不俗表現，其中2018年更是進化到另一個檔次——頂級的三振率（K% 30.8%）與投手獨立防禦率（FIP 2.47）讓國民隊相中這位先發左投，一口氣以6年合約簽下當時剛滿29歲的他，希望把生涯最精華的時刻都奉獻給華盛頓，首年他也不負眾望，扛起國民隊在薛則（Max Scherzer）、史特拉斯堡（Stephen Strasburg）後的第三張王牌位置，該季例行賽吃下生涯次高的202局、14勝7敗、防禦率3.25的優秀成績。世界大賽第7戰請纓上陣中繼3局無失分，也讓球隊終於得以品嘗登上王座的滋味。

柯賓在大聯盟的前6個球季都待在響尾蛇，戰績56勝54敗、防禦率3.91，國民看好他的未來，在他成為自由球員後，與他簽下6年1.4億美元的合約。 歐新社資料照片

每況愈下

結束如夢似幻的2019賽季，2020因疫情延宕後於7月底重啟，這讓許多一線球員的表現陷入迷航，柯賓也是其中之一，他的製造揮空能力、三振率（K% 20.3%）急速下滑，被敲出平飛球比例（LD% 25.6%）增加，當時國民隊作家薩克曼（Mark Zuckerman）推估是縮水賽季打亂了球員長久保持的運動習慣所致。柯賓整季11場先發繳出防禦率4.66、FIP 4.17的不符期待表現。老大哥齊默曼（Ryan Zimmerman）曾在媒體替隊友不振的狀態開脫，表示2019季後賽的頻繁出賽讓隊友變得「再也不像自己」，生涯新低的90.2英里直球球速似乎也替這個說法背書（一般來說，手臂的疲勞會最直接反應在球速），畢竟連榮膺三屆塞揚的大前輩薛則在該季的表現也未達應有水準，柯賓成績的好轉或許也只是時間問題。

2020年的縮水賽季可能打亂了柯賓的投球節奏，讓他一直無法調整回來。 歐新社資料照片

不過來到2021賽季，柯賓掙扎的表現讓情況變得更加複雜。經過完整休賽季的靜養，他的直球均速來到生涯最快的92.5英里，然而球速的增幅卻沒有對解決打者的能力帶來任何幫助——他的三振率進一步下探到了19.0%，防禦率、FIP暴漲到5.82及5.41，雖然先發登板偶有佳作，但每當球迷重新燃起希望，往往5天過後又再被打回原形，整個2021柯賓完整呈現經典的「三角循環」，111的自責分與被扛出37發全壘打都是聯盟最多。一度擠身頂尖投手行列的他在短短2年變成聯盟最差的選手，32歲的柯賓難道生涯就此走向盡頭了嗎？

滑球失靈

事實上，柯賓並不是仰賴球速吃飯的投手，之所以能躍升一級強投，靠的是他在2018年開發出屬於自己的滑球，這顆滑球球速雖僅有80英里左右，軌跡卻像曲球，最重要的是，這球路可以應付具有對戰優勢的右打者，甚至還有相當可怕的揮空率（2018 Whiff% 53.1%），使用率也是所有球種中最高（2018 41.3%），說滑球是柯賓身為投手的靈魂也不為過。

然而，他的滑球揮空率在近2年下滑至不到40%，打者面對這球種的掌握度也大幅增加，以2021年為例，打者面對柯賓的滑球敲出多達14發全壘打，這個數字比他18、19年的總和（13）還多。而其餘球種平庸的缺點也被間接放大，打者在面對柯賓包括伸卡、四縫、變速、曲球等球種的預期加權上壘指數（xwOBA）皆接近、甚至高於0.4，這代表著站在投手丘上的柯賓就像頭待宰的羔羊，隨時存在「一局爆」的風險。

柯賓的滑球出了什麼問題？單看數字似乎無法從中獲得解答，棒球論壇《FanGraphs》就有作家提出了深入的見解，他拿柯賓在19與20-21賽季的投球機制做比較，發現後者在出手時相較過去更靠近本壘板，差距約為9.6英寸——將近25公分的改變。

柯賓的投球表現變得荒腔走板，很可能是跟滑球姿勢走樣有關。 歐新社資料照片

滑球出手的延伸對柯賓的投球成績有什麼改變？統計發現這與他的揮空率大有關係，在面對打者時，柯賓的滑球出手點距離本壘板越遠，打者揮空的機率越高，而在2020賽季之後，他的滑球出手點有越來越接近本壘板的趨勢，這可能與打者的視角相關，似乎這顆慢如曲球的滑球尾勁在進入本壘板的瞬間才是迷惑打者的關鍵。

不能沒有柯賓

2021球季國民隊大肆出清，王牌薛則、游擊手透納（Trea Turner）、捕手高姆斯（Yan Gomes）、終結者哈德森（Daniel Hudson）、史瓦伯（Kyle Schwarber）都陸續被交易，表面上像是步入重建，細看會發現球團換來的新秀如葛雷（Josiah Gray）、魯伊斯（Keibert Ruiz）、湯瑪斯（Lane Thomas）等人大多是完成度高、與大聯盟僅有一步之遙的潛力股，這也同時也意味著國民球團有意在索托（Juan Soto）正式步入自由市場前再度衝擊季後賽，屆時除了史特拉斯堡必須保持健康，柯賓也勢必得拿出過往身手，若無法走出近兩個賽季的低谷，不但將成為球團財政上的負擔，更是調度上的一步死棋。套句薩克曼在專欄中提及的：「柯賓必須在未來做出調整，而且要是成功的調整」、「如果他做不到，不只是自己、整支球隊都會陷入麻煩。」