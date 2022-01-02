元旦連假 高雄市區車潮及大眾運輸運量激增

元旦連假高雄市吸引不少外地遊客，據高雄市交通局統計，連假前1日進入高雄市區車流量高達逾9萬輛次最多，大眾運輸輕軌、捷運運量也倍增，但期間市區及交流道車流仍大致順暢。

高雄市交通局接受中央社記者訪問表示，元旦連假車流量，從連假前1天的110年12月30日即湧現，當天進入高雄市區車流量約為9萬5000輛次，較前2年連假前1天平均進入市區9萬2000輛次，成長約3%，外縣市觀光民眾持續進入市區。

110年12月31日連假第1天，進入高雄市區車流量約為8萬7500輛次，較前2年連假第1天平均進入市區8萬6000輛次，成長約1.7%。

交通局表示，3天連假期間，包括今天的收假車潮，市區道路和交流道通行均大致順暢，未有明顯壅塞。

交通局指出，假期主要人車較多時段集中在1月1日，主要景點仍以哈瑪星、西子灣、駁二、旗津較熱門，停車場在下午3時過後均有滿場狀況。另車多路段如五福路、公園路、七賢路等，平均時速約25至30公里。

交通局表示，今天交通狀況預期大致良好，目前市區主要道路及景點週邊交通，平均時速可維持約40公里，高速公路則維持80至90公里以上。但下午4時後高速公路中正交流道周邊預計將出現車潮。

高雄捷運公司對中央社記者表示，110年12月31日跨年運輸，輕軌運量達到破紀錄的7萬858搭乘人次，捷運約27.5萬人次；昨天元旦輕軌運量約3萬8992人次，捷運約20萬5830人次。比以往假日輕軌日均運量約1萬5000人次及捷運約15萬人次增加不少。