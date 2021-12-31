全台跨年活動熱鬧登場 防疫措施不馬虎

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，各縣市恢復舉辦實體跨年活動，今晚藝人接力演唱熱鬧暖場，主辦單位也不敢馬虎，嚴格實施酒精消毒、戴口罩等防疫措施，讓民眾安心跨年。

新北市「光耀新北1314就愛你跨河煙火」跨年活動下午3時起在淡水漁人碼頭登場，文創市集加上一系列劇團演出活動，現場還有水岸光影廊道藝術作品、大型燈飾裝置等，打造充滿濃濃藝文氣息跨年秀，晚間8時22分施放長達13分14秒跨河海景煙火，燦爛迎新年。

「2022Meet遇見桃園」跨年晚會，晚間在桃園高鐵站前廣場登場，演出卡司包括Bii畢書盡、吳卓源、八三夭、艾怡良等接力演唱，場內設單一入口進場及4個出口，民眾皆需實名制、手部消毐及量體溫後才能入場，且要求全程需戴口罩。

「基隆搖滾大步走跨年晚會」下午4時50分起，在基隆港西三倉庫旁停車場搖滾登場，包括楊肅浩與貝洛樂團、拾參樂團、無妄合作社、農村武裝青年、皇后皮箱、先知瑪莉、血肉果汁機、老王樂隊、YELLOW等接力演出，民眾們隨著音樂共同擺動起舞，歡喜迎接新年。

新竹縣政府「幸福竹縣，感謝有你」2022公益慈善跨年晚會，除了歌手表演及180秒煙火秀之外，民眾可憑110年11、12月發票兌換摸彩券，最大獎為汽車、電動機車等，這些發票及企業捐款將全數捐給社福機構、基金會。

台中市跨年晚會晚間7時在中央公園登場，由本土天團玖壹壹動感開場演出，跨年倒數前由Ella陳嘉樺帶來唱跳大秀，跨年後則由頑童MJ116、鼓鼓呂思緯壓軸。配合防疫，6個出入口嚴格執行酒精消毒，根據市府統計，截至晚間9時，現場人數約12萬人。

劍湖山世界今年首度推出無人機「浮空煙火秀」，搭配劍湖山摩天輪煙火施放，時間達8分8秒。新生代歌手魏嘉瑩、琳誼、王彙筑等人帶來多首勁歌熱舞，炒熱現場氣氛。

台南瘋跨年，跨年演唱會晚間7時在台南市永華市政中心西側廣場開唱，下午1時起周邊交通管制，人潮陸續湧進會場，開唱時已逾2萬人，跨年煙火也將在睽違10年後再度施放，市府預估最終現場將有10萬人潮。

屏東跨年晚會「k歌之夜」眾星雲集，10組金曲唱將、實力派歌手，從晚上7時30分起接連嗨唱5小時，倒數前壓軸由電影「海角七號」男主角范逸臣，透過「國境之南」的歌聲，帶大家重溫經典回憶。

迎接2022年，花蓮縣政府一連6天在東大門夜市旁廣唱舉辦「太平洋觀光節跨年演唱會」，跨年活動今天晚間8時起熱鬧展開，包括周湯豪、陳勢安等人輪番演出，沉寂多時的藝人羅志祥則於跨年倒數完後帶來復出秀。

因應防疫，演唱會採出入口管制，民眾需全程戴口罩、禁止飲食，花蓮晚間天氣乾冷，不減民眾熱情，不到晚間8時現場已經湧現人潮，前排搖滾區已經站滿，氣氛熱鬧。

「2022金輝菊島 閃耀無限」澎湖跨年晚會，晚間8時起在澎湖縣政府廣場登場，由歌手符瓊音等人接力歡唱，1000多名民眾在縣府前廣場High到最高點，互道新年快樂。

以「金虎報喜、幸福臨門」為主題的金門跨年晚會，今晚7時在金門大橋旁土地重劃區登場，安排適合老、中、青、小朋友卡司輪番上場演出，還有豐富的摸彩禮品，讓民眾不畏寒冷扶老攜幼，熱情參與。倒數計時的600秒高空煙火秀將是高潮。