新北淡水跨河煙火秀吸引逾6萬人 散場未大塞車

新北市跨河煙火秀今晚在淡水漁人碼頭登場，新北市府表示，統計共湧入逾6萬人欣賞精彩煙火，散場時，依照交通維持計畫出動警力與義交疏散人車分流，並未大塞車。

今晚與男友一起到淡水欣賞煙火秀的江姓小姐告訴中央社記者，原本想開車，後來擔心塞車改搭輕軌，沒想到速度比想像中快，只等了5分鐘就上車。

江小姐說，大約下午4時許到現場，整個動線都蠻清楚的，雖然人很多，逛起來不會不舒服，煙火秀後打算散個步再走，避開人潮也可以感受一下淡水風情。

在地居民張姓民眾指出，他看過雪梨大橋煙火，這次看完淡水跨河煙火秀，「覺得沒有輸」，唯一可惜就是淡江大橋還沒有蓋完，煙火有點斷掉，很期待蓋好後的煙火秀。

張姓民眾表示，因為這次煙火秀的範圍很廣，淡水、八里都看得到，不像以前漁人碼頭辦活動都塞在同一個地方，雖然散場時還是難免要排隊，但他對這次活動給予肯定。

新北市跨河煙火秀今晚登場，湧入大量人潮與車潮，淡水警分局指出，防爆小組已偵檢現場活動場地、周邊市集攤位等安全，還請新北市警察局刑警大隊警犬隊的偵爆犬與警衛犬出動，配合霹靂小組執行偵爆及巡守維安，確保活動現場安全。

新北市淡水警分局交通組長歐庭卲在活動結束後接受中央社記者電訪表示，今晚前往漁人碼頭觀看跨河煙火秀的民眾與車輛一切順利，也無特殊交通事故與狀況。截至晚間9時30分，都陸續疏散中。

新北市交通局交通安全科長林昭賢告訴中央社記者，湧入漁人碼頭觀賞煙火秀的人車潮在今晚約7時達到尖峰，包括漁人碼頭500個車位、觀海路的200個車位、中正路的200個車位全部停滿車輛；疏散時，秩序良好，依照交通維持計畫實施管制與疏導，並未塞車。

林昭賢表示，部分民眾以步行方式進入會場觀看煙火，晚間約8時35分施放煙火結束後，人潮逐漸離開，部分留下來欣賞後續節目。大眾運輸公車加開班次每3分鐘開出1班車，捷運每6分鐘開出1班車，加上天氣良好，整個人潮與車潮疏散都依照規劃進行。