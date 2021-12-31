人去哪了呢？北捷跨年運量比去年大跌60.7萬人次

台北跨年晚會今晚7點登場，配合防疫措施前往晚會現場民眾須實名制，今下午3時開放進場，排隊人潮不如以往，而今年台北捷運也人潮與去年同時間相比，大減約60.7萬人次，截至晚間8點，僅全線總運量約135.4萬人次，北市府周遭4捷運站也少了3.9萬人次，營運路線相當順暢。

根據台北捷運統計，截至今晚8點，捷運全線總運量約135.4萬人次，較今年11月到12月周六平均運量減少約2萬。台北市政府周邊4站，包括市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站與象山站，運量約10萬人次，較今年11月到12月周六同時段平均運量增加約2.7萬人次。

不過比較去年同時間運量，2020年捷運全線總運量約196.1萬人次，今年總運量足足少了約60萬7000人次；2020年北市府周邊4站運量13.9萬人次，今年也少了3萬9000人次，雖然疫情需緩，但人數仍明顯減少許多。

對此，台北捷運受訪時回應，因為去年同時期為上班日，有上、下班人潮，今年跨年則是連假，所以才沒辦法與去年比較，今年以11月和12月周六假日平均相比，才能反映真實數據，若與去年數據相比，會無法呈現。

而為了陪伴等車旅客，北捷派出由車站站長、副站長、站務員、司機員及維修員組成的「潮天團」，要用輕鬆幽默的方式，在市政府站、台北101/世貿站、象山站、國父紀念館站陪伴跨年排隊進站搭捷運的人潮，提醒民眾全程戴口罩、牢記「2線搭乘，3線離場」搭乘技巧。