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何韻詩獲保釋 稱演唱會將照常舉行

德國之聲 / 德國之聲

香港警方30日正式以串謀發布煽動刊物罪起訴《立場新聞》兩名高層，案件押後至2022年2月25日再訊。此外，同案被捕藝人丶《立場新聞》前董事何韻詩等4人周四（30日）傍晚陸續獲准保釋，離開香港警署。

其中，何韻詩遭扣查達36小時，30日傍晚離開香港西區警署時，她雙手合十致意，並未對媒體發表談話。晚間返家後，她在臉書發文報平安，表示原訂本周日（1月2日）的在線演唱會將照常舉行。她說：「歌，仍是要唱下去的」。

何韻詩仍未對案件發表言論，僅貼出一張自已與已故香港藝人丶恩師梅豔芳的舊照。12月30日正好是梅豔芳的忌日，她寫道：「不正是妳（梅豔芳）教會我，即使在最困難和惡劣的時候，歌者還是要盡自己最後一口氣把歌曲唱完嗎？」

她在文末強調：「這個星期日的網上音樂會，將按照原訂計劃舉行。」今年9月時，何韻詩原先要在香港藝術中心舉辦實體演唱會，但遭場地方臨時取消她的租場，迫使其演唱會轉往線上。

兩名高層遭正式起訴

《立場新聞》一案30日下午在西九龍裁判法院開庭，當中只有鍾沛權出庭，林紹桐則是因血壓偏高住進醫院。據當地媒體報導，有數十名香港市民到法院排隊聽審，其中還包括多名《立場新聞》前記者。另外，包括英國丶美國丶德國及荷蘭的駐港領事館都派代表到場。

到場的香港記協主席丶前立場新聞副采訪主任陳朗升向媒體表示，對《立場新聞》停運感到難過。他指出，《立場新聞》在反修例風波時期，長時間做街頭直播獲得香港市民支持，因此有資金營運，但反而被抹黑成有什麼「不法勾當」，非常不公道。

中央社則報道稱，控方在庭上指出，他們已有足夠證據起訴被告，但警方昨天查獲6箱文件丶62部電腦丶27部電子裝置，需時調查，以確定會否有更多人被捕，因此提出把案件押後至2022年2月25日再訊。

此外，港警也對《立場新聞》母公司「Best Pencil HK Limited」的唯一一名董事蔡東豪及另一名前董事練乙錚進行通緝。據了解，蔡東豪目前人不在香港。

（綜合報道）

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