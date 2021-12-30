《立場新聞》關閉 香港團體從台灣跨海聲援

「以言入罪中共可恥！報導真相不是犯罪！」在台灣的香港組織及人權團體周日（30日）集結在中國銀行台北分行前，手舉「香港自由」的海報，聲援遭港警逮捕的《立場新聞》高層，並抗議港府侵犯新聞言論自由。

包括藝人何韻詩在內等6名《立場新聞》高層，29日突然被港警以「串謀發布煽動刊物」罪為由拘捕並搜索其辦公室，《立場新聞》隨即宣布停運並遣散所有員工，這是繼《蘋果日報》後，香港政府對媒體的又一次打壓。

香港邊城青年執行委員馮詔天表示，《立場新聞》在「國安法」實施後，面對中國打壓仍舊持續運作，並在《蘋果日報》關閉後，勇敢地在亂世中揭露極權政府的所做所為。他擔憂，所有香港的媒體人都有可能成為被肅清的對象。

他說：「這些大搜捕告訴我們，我們熟悉的香港已經面目全非，香港人試圖守護中國或香港容不下的價值，甚至是想消滅肅清的價值，先是民主運動，再來是公民社會，今天是媒體，明天可能是教育，後天可能是香港所有的文化和香港人。」

台灣經濟民主連合研究員江旻諺指出，《立場新聞》在香港「反送中」運動期間，記者在前線真實報導，很感謝《立場新聞》的記者撐到最後一刻，也包括前董事何韻詩，「即便他們被打壓且可能被起訴，但新聞自由的精神永遠不會熄滅」。

唯一的海外聲援

這場名為「聲援香港新聞自由，抗議極權清算《立場》」的記者會，參與的團體除了有香港青年組織、台灣香港協會還有台灣的人權組織及學生聯合會，這也成為目前唯一一場海外聲援香港《立場新聞》及新聞自由的公開集會。

身為律師的台灣香港協會理事長桑普則指出，5月台灣《蘋果日報》紙本停刊，6月香港《蘋果日報》紙本和網站都收掉，壹傳媒還被清算，12月就輪到《立場新聞》了，讓他非常感傷。

桑普說，香港「以言入罪，人人自危」，香港現在已是個大監獄，連「知」的權利沒有了，香港新聞自由已經完蛋，評論人他們都不敢講話了，並反問「還有人敢去香港採訪嗎」？他續指：「現在的情況是，要嘛你進入小監獄，要嘛躺在香港這個大監獄，非常可悲。」桑普認為，香港所有媒體都發新華社的「通稿」，就是他們（政府）的目標。

香港歷史作家徐承恩則在記者會上批評中國最致命的武器，就是謊言，的是威迫、有的是利誘，他以「大野狼」比喻中國，批評中國「偽裝小紅帽婆婆」，說謊「威迫或利誘」，目的是要人「丟棄獨立的身份、人格、思想、主權」，成為其「附庸」。

他向德國之聲說，在《立場新聞》、《蘋果日報》將網站內容全部移除後，下一代人對於這段歷史可能就不熟悉，也無法知道更多細節。

籲台灣政府保護港人

台灣人權促進會副秘書長王曦認為，未來應該會有部分香港傳媒記者移居台灣，她向德國之聲表示，台灣政府應該準備好承接香港的民主力量，相關法規也應該快速修法，希望台灣政府不應該置身事外。

她說：「我們的港澳條例有辦法準備好了嗎？我們應該推動相關法律的修定，讓更多想要在台灣繼續落地生根、想為人權價值一起努力的香港人們能來到台灣。」

台灣的平權團體也加入了聲援行動，身穿寫著「愛人無懼」上衣的彩虹平權大平台執行長呂欣潔在記者會中表示，被拘捕的何韻詩也曾到台灣參與同志婚姻平權活動，而許多台灣的同志伴也是香港人，因此「今天香港面對的不只是香港同志的事，也是所有台灣朋友在追求自由和正義的路上，不可忽視的事情」。

她並期待台灣政府能盡快通過跨國同婚相關法規，讓台灣跟香港伴侶們的家庭可以在一個自由沒有恐懼的環境下成長。

台灣經濟民主連合研究員江旻諺坦承，面對《立場新聞》及香港情勢的處境，在台灣的人很難以直接手段給予幫助，但香港在全球網絡非常綿密，在國際上也展現出港人跨國協助能力，因此「即便香港正處於威權統治，海外港人仍有更多機會通過跨國網絡協助香港」。

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