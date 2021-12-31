高雄補助連環爆 綠委趙天麟批：為轉移顏寬恒醜聞

國營事業補助高雄建設引發爭議，立委兼民進黨高雄市黨部主委趙天麟今天表示，市長陳其邁團隊協力進行動物園及公園的整建等，經費合法、合乎情理；高市府的建設經費被拿來做文章及政治攻擊，應是有心人試圖轉移中二選區國民黨候選人顏寬恒國庫通私庫的醜聞焦點。

高市府接連爆發國營企業高額補助壽山動物園改建工程、小港國民運動中心，以及陸軍睦鄰經費高雄居全國之冠情事。趙天麟指出，高雄是台灣的工業重鎮，發電、石化及鋼鐵產業對台灣經濟有重大貢獻，也承擔了汙染，歷任市長都希望和國公營事業單位合作讓城市轉型，市長陳其邁團隊協力整建動物園及公園等，經費合法、合乎情理。

有關陸軍睦鄰經費高雄補助全國最高一事，趙天麟認為是刻意操作的結果，他說，高雄市油、彈庫在全國15縣市中有5處，過去發生過相關意外，軍方依級別撥給，卻被有心人說高雄拿的款項特別多等，這就是刻意操作。