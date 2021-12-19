盧秀燕維持公投中立 不影響連任腳步

公投一過三敗，台中市長盧秀燕老神在在？台中市在四項公投中，僅有公投綁大選同意票過關，其餘都是不同意大於同意。地方藍營人士分析，此次台中公投算是五五波，而盧於公投前僅在基於食安考量下表態過反萊豬的看法，其餘時間都維持行政中立。盧的態度類似侯友宜，目標都在爭取中間選民的認同。

台中公投打成五五波

因故宣布退出民進黨、但仍協助宣講四個不同意的立委黃國書也表示，從結果看，這次動員出來的是藍綠基本盤，中間選民大多未出來投票。不少中間選民會在民調上表態，但不一定會出來投票。且台中選民的投票行為有其自主性。出來投票的民眾，對四項議題呈現各有偏好。整體而言，台中算是打成平手。

藍營人士則表示，盧秀燕在投票前僅對公投有過「擦邊球」式的回應，其餘皆要求行政中立，未在公投議題上「撩下去」。反觀綠營包括蔡英文、賴清德、蘇貞昌等大咖都相繼全台宣講，地方民代也全體動員，但四項公投結果都在五五波，顯然民進黨的全力動員也僅能做到如此，綠營細思才要「極恐」。

中間選民是重要關鍵

依據台中市本次公投票數分析，台中票數共開出約97萬票，藻礁及核四正、反方差距僅2%左右，公投綁大選與反萊豬差距更只在數千票內。台中市公投整體投票率僅有四成二，實際上很難看出真實的公投民意。根據過去的經驗，歷來重要選舉，台中市具「搖擺州」特性，顯示中間選民才是左右選情的關鍵。

盧秀燕深知此一現象，她瞄準的不是基本盤，鎖定中間選民才是守住2022的關鍵。以市政為優先，才能爭取中間選民的支持。因此，藍營人士認為「盧秀燕沒有對公投出招，反而是鞏固2022的大招。」

台中市民自有主張

從台中選民的投票行為看，2018盧秀燕與林佳龍市長之戰，盧得82萬多票，林則取得約62萬票。2020年蔡英文與韓國瑜的總統選舉，蔡得96萬多票，韓獲64萬餘票。2018公投綁大選，以核養綠同意方取得72萬多票，反方只獲47萬多票。此次核四重啟公投，台中同意方獲47萬多票，不同意約50萬。

可見，受到整體投票率影響，這次的公投少了眾多中間選民的選票，造成「公投民意」相當程度的偏誤與失真。這應是盧秀燕不擔心此次公投結果影響其連任腳步的最主要原因。

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