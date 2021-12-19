公投大勝未來選情樂觀？黃偉哲：言之過早要步步為營

四大公投昨晚揭曉，民進黨四項同意訴求「完封」對手，台南市投不同意票更是全國最高，市長黃偉哲上午受訪，重申尊重市民選擇，對於外界詢問是否民進黨明年縣市長相關選舉就樂觀，黃嚴肅說，「公投是對事不對人」，仍要步步為營。

黃偉哲上午來到台南大內走馬瀨農場，出席西拉雅風景區管理處西拉雅飛車趣，會前受訪再度回應昨晚公投情事。

媒體詢問台南投不同意票情形是否有如預期？黃偉哲說，民進黨中央事前民調顯示選情還算穩定，加上蔡英文總統、賴清德副總統、行政院蘇貞昌選前南下宣講，讓鄉親更清楚民進黨的主張，加上各公職全力動員宣講，這樣的公投結果，謝謝市民對公共政策所做出的決定。

媒體追問，這次公投結果對民進黨明年縣市長選舉後續及下月台中第二選區立委補選，會不會有影響?

黃偉哲指出，公投並非政黨之爭，「是對事不對人」，現在談這些等等，都言之過早，民進黨未來仍要步步為營。