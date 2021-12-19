快訊

羽球世錦賽／四強賽擊敗對手 戴資穎場外喊「我的垃圾勒」網友：反差萌

蔡英文穩穩走在美國軌道 蘇貞昌會華麗轉身或做「台灣拜登」？

公投大勝未來選情樂觀？黃偉哲：言之過早要步步為營

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
對於四大公投結果大勝，台南市長黃偉哲重申公投是對事不對人，未來民進黨仍要步步為營。記者謝進盛／攝影
對於四大公投結果大勝，台南市長黃偉哲重申公投是對事不對人，未來民進黨仍要步步為營。記者謝進盛／攝影

四大公投昨晚揭曉，民進黨四項同意訴求「完封」對手，台南市投不同意票更是全國最高，市長黃偉哲上午受訪，重申尊重市民選擇，對於外界詢問是否民進黨明年縣市長相關選舉就樂觀，黃嚴肅說，「公投是對事不對人」，仍要步步為營。

黃偉哲上午來到台南大內走馬瀨農場，出席西拉雅風景區管理處西拉雅飛車趣，會前受訪再度回應昨晚公投情事。

媒體詢問台南投不同意票情形是否有如預期？黃偉哲說，民進黨中央事前民調顯示選情還算穩定，加上蔡英文總統、賴清德副總統、行政院蘇貞昌選前南下宣講，讓鄉親更清楚民進黨的主張，加上各公職全力動員宣講，這樣的公投結果，謝謝市民對公共政策所做出的決定。

媒體追問，這次公投結果對民進黨明年縣市長選舉後續及下月台中第二選區立委補選，會不會有影響?

黃偉哲指出，公投並非政黨之爭，「是對事不對人」，現在談這些等等，都言之過早，民進黨未來仍要步步為營。

公投

延伸閱讀

台南衝出全台最高「不同意」得票率 黃偉哲：超出預期

民進黨成功完封 黃偉哲：民眾展現意志

台南市勞工模範父親因疫情今表揚 最高齡得獎者92歲

影／公投台南一早未出現投票人潮 黃偉哲呼籲大家投票

相關新聞

郭台銘說明年缺電 環團：需要電可以思考拆核四改地熱電廠

核四公投未過，鴻海創辦人郭台銘今天表示，明年一定缺電，既然大家做了決定，對缺電就不要埋怨。環團批評，過去郭台銘曾說核四停...

急談縣市合併？ 徐耀昌轟林智堅不要吃相太難看

民進黨公投大勝後，傳出蔡英文總統今天將討論縣市合併升格案，國民黨苗栗縣長徐耀昌表示，他真的不知道，也沒有意見，只是新竹市...

桃園4大公投結果同意高 邱奕勝：鄭文燦應出來回應

四大公投結果出爐，桃園市是綠營執政六都唯一同意票超過不同意票的都會，桃園市議會議長、國民黨市黨部主委邱奕勝今天上午表示，...

朱立倫稱別找戰犯 林昶佐：推罷免違反國民黨政策立場

四大公投結果，國民黨「四個同意」皆輸，國民黨主席朱立倫提到把戰友找回來，不要再去找戰犯。對此，立委林昶佐今出席活動說，國...

公投大勝未來選情樂觀？黃偉哲：言之過早要步步為營

四大公投昨晚揭曉，民進黨四項同意訴求「完封」對手，台南市投不同意票更是全國最高，市長黃偉哲上午受訪，重申尊重市民選擇，對...

歷年5次、20案公投僅7案通過 2018年投票率最高

2004年起至今，舉辦過5次、共20案全國性公民投票，其中有7案通過、13案遭否決；投票率以2018年公投綁大選最高，1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。