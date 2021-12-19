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蔡英文上午密會黨政大咖 公投大勝後討論縣市合併升格

總統：公投沒輸贏 只看國家怎麼走

台灣醒報 / 記者章文╱台北報導
1218公投揭曉之後，總統蔡英文邀約副總統賴清德、民進黨立法院總召柯建銘在總統府召開記者會。(章文/台灣醒報)
1218公投揭曉之後，總統蔡英文邀約副總統賴清德、民進黨立法院總召柯建銘在總統府召開記者會。(章文/台灣醒報)

在1218公投結束，「反萊豬」、「公投綁大選」、「重啟核四」及「珍愛藻礁」等4項議題揭曉，四個不同意的人數居多之後，總統蔡英文邀約副總統賴清德、民進黨立法院總召柯建銘在總統府召開記者會宣示，所有參與公投的台灣人民，無論投的是「同意」或者是「不同意」，都是公民意志的展現。她說，公投沒有誰輸誰贏的問題，只有國家未來要怎麼走的問題。

總統在致詞中說，這次公投的過程，傳達出四個明確的訊息：第一，台灣人民希望走向世界，願意積極參與國際。第二，台灣人民支持能源轉型、期待穩定供電，並且維持經濟成長的動能。第三，台灣人民重視生態環保，希望經濟和環保能夠達成雙贏。第四，台灣人民期待公共政策能夠資訊透明、被理性討論。

但總統也看見，這次公投，民間所傳達一些對政府施政的不同意見。她同意，民主本來就會對政府的施政有不同的想法，政策的規劃，也應該要聽取不同的意見。穩健執政是我們一貫的原則。

總統強調，各種想法，政府都會適當地納入政策評估與規劃當中。藻礁保育、食安把關，我們也絕對不會打折扣。

她也謝謝許多的公民團體，對政策提出不同的意見，並能夠透過溝通討論，找到共識、找到對國家發展最好的方案。

總統也感謝在公投說明及辯論中，有許多專家及學者的協助，讓很多專業問題，可以更清楚的向社會說明。

蔡總統也說，眼前國家還有很多的挑戰，她會繼續努力，回報台灣人民的期待。

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