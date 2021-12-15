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毒品檢測疑義 高醫：非誤判更無關尿液檢體銷毀

中央社 / 高雄15日電
高醫今天發出新聞稿，強調「非誤判更無關尿液檢體銷毀」。圖／聯合報系資料照
高醫今天發出新聞稿，強調「非誤判更無關尿液檢體銷毀」。圖／聯合報系資料照

媒體報導高醫毒品檢驗「影響司法判決」、「部分尿液證物因案件定讞已銷毀而無法重新送驗」等說法，高醫今天再發出新聞稿，強調「非誤判更無關尿液檢體銷毀」。

高雄地檢署下午媒體受訪表示，經高醫提供Pentylone毒品相關檢驗清冊，累計受理偵辦案40件。其中，12案送高雄地方法院審理後，因法官發現疑誤判3級毒品為2級毒品情形，判決無罪還被告清白；3案審理中；剩餘25案為有罪判決或正釐清中。橋頭院檢部分，相關毒品案這兩年遭起訴7件，其中1件獲判無罪、6件有罪定讞。

由於媒體甚至報導「造成司法案件真相石沉大海…」，高雄醫學大學附設中和紀念醫院新聞稿重申，1.毒品檢測並非誤判。2.依委託合約，檢驗樣本僅限咖啡包、茶包或香菸盒等證物，依法務部委託合約並不包含尿液檢體，更無尿液銷毀疑義情事。3.依委託合約，檢驗項目為含Pentylone （2級毒品）的73項檢測項目，不含Eutylone（3級毒品）。4.對於不實言論抹煞專業檢驗人員辛勞，為保護員工權益保留法律追訴權。

高醫新聞稿說明，毒品檢驗主要採氣相層析質譜儀分析化學物質，藉物質的電荷及質量特性樣態鑑定不同化學分子。由於Pentylone（2級毒品）與Eutylone（3級毒品）是同分異構物，兩者的電荷與質量特性相近，在沒有Eutylone檢驗標準品建立資料庫圖譜前，有可能將Eutylone判斷成樣態相近Pentylone，屬檢驗限制。在自行增購Eutylone標準品檢驗後，才得以進一步分析比對兩者殊異。

高醫表示，本於大學醫院與醫學中心社會責任，主動告知委驗單位兩者檢驗差異，提醒委託方相關單位應針對型態、樣貌與組成日新月異新興毒品，滾動式更新毒品定義及檢驗方法；為保障人權，更務須同步受理複驗。

高醫指出，自民國109年1月起承接高雄市政府警察局刑警大隊及屏東縣政府警察局109年度查獲微量毒品定性(成分)及定量(純質淨重)委外檢驗勞務採購案，所簽合約清楚載明檢驗項目共73項，包含Pentylone，但不包含Eutylone。

況且合約訂定簽署時，Eutylone尚未公告為3級毒品。直至法務部及食品藥物管理署發現Eutylone日益攀升流行趨勢，8月洽詢全台所有濫用藥物認證實驗室有關開發檢測Eutylone意願，高醫立即請購Eutylone標準品。

礙於毒品樣本請購需一定時間與流程，11月標準品到貨後，建置新的檢測方法。經嚴謹檢測發現Eutylone與Pentylone兩者檢驗差異，主動告知相關單位以進行與檢驗結果相關修正。目前已依合約內容，向法醫研究所及台灣高等檢察署等單位說明。

毒品 高醫

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