供電不穩聽音響就知道？ 他：聲音不太一樣

萬隆變電所變壓器昨（12）日故障，造成雙北逾30萬戶停電，引起「擁核派」與「廢核派」口舌大戰。一名網友在電視上看到有人每天聽音響，常遇電壓不穩，「有時升高到115V，有時降到105V」，便好奇此人說法「為何聽音響可以知道電壓不穩？」

該名網友在PTT以「台電的供電是否電壓不穩，玩音響能知道？」為題發文表示，這幾個月來，一直有傳言台電因缺電而降壓供電，造成電壓不穩。他昨天聽到有一名人士在電視節目中說自己有玩音響的愛好，「每天聽音響時，常會碰到電壓不穩，有時升高到115V，有時降到105V」，網友求問，若此說法是真的「為何聽音響可以知道電壓不穩？」

有人解釋「有接電源處理器就會知道當下電壓了」、「其實器材夠靈敏，附近使用較耗電的電器時，應該都會變」、「我家電腦器材有接7段穩壓器，電壓不穩時會明顯答一聲切換」、「昨天台電跳電時，我的綜擴就真的硬生生直接關掉了」。

還有人說「跳電後復電突波傷害也要考慮」、「直接跳電還好90v、80v、70v慢慢降會燒一堆電器」，但有人認為「你會接變壓器，就算來源升降壓，也不是每秒在狂跳」、「這個明顯是末端使用的問題」、「我家電壓是都沒降，但是早上下午聲音都不太一樣」。

內行網友則指出「以前用可調電壓的在線式UPS接音響，美規的機器120-115V的時候聲音會比較好，降到110時動態跟低頻力道明顯有差」，讓網友感嘆「電壓不同時聲音有好壞！看來音響還不是庸人如我玩得動的」。

不過，「用電戶」使用多少電器也會影響電壓，鄰居的用電量也是可能干擾源之一，不少音響迷發現，音響愈晚愈好聽，正是因為半夜鄰居使用電器機會降低，電源干擾與電壓不穩就改善了。