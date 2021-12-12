雙北停電引發供水異常 北水處：漸恢復正常
台北市萬隆變電所變壓器故障，引發雙北市逾30萬戶大停電，北市文山區、信義區供水也異常。台北自來水事業處今天表示，台電已陸續送電並恢復出水，轄內供水也漸恢復正常。
萬隆變電所今天上午發生變壓器故障，引發雙北地區大停電，影響戶數達30萬5418戶；台電公司表示，多數戶數皆已復電，目前台北市文山區及新北市新店區部分區域仍在搶修復電。
由於台電供電異常，造成多處淨水廠、加壓站跳電。北水處近中午透過新聞稿表示，目前台電已陸續送電，直潭、長興、公館淨水場及加壓站出水已逐漸恢復。
北水處說，轄區內供水現在都已逐漸恢復正常，提醒民眾若發現住家供水仍未恢復，可檢查建物1樓的抽水馬達或樓上的加壓馬達開關。
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