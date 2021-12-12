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疫情內外夾攻 2關鍵決定台灣能否守住這一波

台電變電所火警雙北30萬餘戶曾停電 新北復電

中央社 / 新北12日電

新北市府消防局今天表示，受台電台北萬隆一次變電所設備故障起火影響，新北市新店區、永和區遭波及停電用戶，都已恢復供電。台電說，有30萬餘戶曾停電，仍有3萬餘戶待復電。

新北市府消防局簡訊表示，上午10時15分確認，新北市的永和區、新店區等停電區域都已復電。另接獲電梯受困案件共24件，已有17件解除狀況，剩餘7件陸續處理中，所有案件無人受傷送醫。

針對今天新北市與台北市部分地區發生停電，台電台北南區管理處發布簡訊說明，今天上午9時42分，台北一次變電所發生設備故障起火，造成該所161kV（千伏）系統及69kV（千伏）供電系統停電。

台電說，這起事故造成台北市木柵與新北市新店等部分地區停電，目前火勢已撲滅，沒有人員受傷，台電已立即派員積極處理。北南區處回報，曾經停電戶數有30萬5418戶，至上午11時仍停電戶為3萬3509戶。

另外，新北市府消防局說，上午9時42分也獲報，中和區福祥路橋和路交叉路口，發生高壓電塔底部起火，無人傷亡，火勢在9時59分熄滅，燃燒面積1平方公尺。

停電 台電

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