快訊

疫情內外夾攻 2關鍵決定台灣能否守住這一波

台電變電所火警釀多處停電 雙北37起電梯受困

中央社 / 台北12日電

台北市萬隆一次變電所的5號組變壓器故障、冒煙，造成下游二次變電所跟著跳電，導致雙北市多處停電。消防署今天表示，目前共計獲報37件電梯受困案，已排除22件。

台電公司今天表示，上午9時42分台北萬隆一次變電所、七張配電變電所、大豐配電變電所、木柵、博嘉、深坑、安康二次變電所、粗坑、桂山、烏來發電變電所停電，目前正全力搶修復電。

由於雙北市區域性停電，消防署表示，北市文山區羅斯福路萬隆變電所火災已於上午10時26分撲滅火勢；新北市中和區福祥路與橋和路路口高壓電塔火災也於上午9時48分撲滅，燃燒面積約1平方公尺。

消防署說，因停電也造成雙北市有37件電梯受困案件，目前已排除22件，且尚未全面復電，台電仍在搶修中。

另萬隆變電所轄區警方文山第二分局也透過新聞稿表示，變電所發生火警未釀傷亡，也未波及到其他建築物，但造成轄內部分路段號誌故障，上午10時封鎖景隆街路段雙線車道並派員在兩側實施交管。

同時，羅斯興隆、羅斯萬盛等路口，也派員警到場協助疏導交通。

停電 台電

延伸閱讀

萬隆變電所爆炸失火 台電內部爆料：上個月也故障跳脫

台電萬隆變電所爆炸 文山區大停電商家生意受影響

台灣歷年變電所事故 以這一次最嚴重

變電所起火雙北30萬戶停電 文山、新店3萬戶尚未復電

相關新聞

大停電預計14點全復電 逾3小時北巿停電戶耿葳超有感

台北市景隆街的萬隆變電所今天上午9點42分左右爆炸失火，造成新北中永和、新店及台北市文山地區大停電，北市府表示，台電通報...

變電所降壓釀故障起火？ 台電：當時電壓穩定 供電充裕

台北市萬隆變電所今天早上9點42分因不明原因故障起火，造成文山、新店、中永和等地區逾30萬戶停電，經搶修後，目前仍有58...

中和高壓電塔半個月失火3次 居民怒批台電草菅人命

台北萬隆一次變電所今天發生故障，連帶影響到中和福祥路橋和路交叉路口高壓電塔故障起火，地方居民不滿表示，從12月至今該處已...

台灣歷年變電所事故 以這一次最嚴重

今天上午台北市萬隆變電所變壓器爆炸起火，造成北台灣30萬戶停電與壓降，是今年5月兩次大停電後最大規模的停電事故。

萬隆變電所爆炸失火 台電內部爆料：上個月也故障跳脫

台北萬隆一次變電所5號組變壓器今天發生故障、冒煙，導致二次變電所跳電，台北市文山區、新北市中永和多處停電，正在緊急搶修當...

永和議員家住27樓碰上大停電 臉書笑稱「只好慢慢爬」

雙北今上午有多個地區突然停電，其中新北以中永和及新店地區最為嚴重，家住永和的新北市議員羅文崇也在臉書分享，自己家住27樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。