台電變電所火警釀多處停電 雙北37起電梯受困

台北市萬隆一次變電所的5號組變壓器故障、冒煙，造成下游二次變電所跟著跳電，導致雙北市多處停電。消防署今天表示，目前共計獲報37件電梯受困案，已排除22件。

台電公司今天表示，上午9時42分台北萬隆一次變電所、七張配電變電所、大豐配電變電所、木柵、博嘉、深坑、安康二次變電所、粗坑、桂山、烏來發電變電所停電，目前正全力搶修復電。

由於雙北市區域性停電，消防署表示，北市文山區羅斯福路萬隆變電所火災已於上午10時26分撲滅火勢；新北市中和區福祥路與橋和路路口高壓電塔火災也於上午9時48分撲滅，燃燒面積約1平方公尺。

消防署說，因停電也造成雙北市有37件電梯受困案件，目前已排除22件，且尚未全面復電，台電仍在搶修中。

另萬隆變電所轄區警方文山第二分局也透過新聞稿表示，變電所發生火警未釀傷亡，也未波及到其他建築物，但造成轄內部分路段號誌故障，上午10時封鎖景隆街路段雙線車道並派員在兩側實施交管。

同時，羅斯興隆、羅斯萬盛等路口，也派員警到場協助疏導交通。