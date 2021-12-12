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疫情內外夾攻 2關鍵決定台灣能否守住這一波

萬隆變電所變壓器故障釀停電 北市多處供水異常

中央社 / 台北12日電

台北萬隆一次變電所變壓器故障，造成台北市文山區停電，又導致文山區、信義區等多處供水異常。北水處表示，影響範圍還在統計，預估恢復須耗時約1個小時。

許多民眾今天上午在臉書社團「信義區三兩事」發文表示，信義區莊敬路、永吉路、虎林街、福德街、吳興街等處發生停水或水流變小的狀況；1999話務中心也通報，持續接獲大量民眾來電通報住家停水情形。

台北自來水事業處表示，因台電供電異常，多處淨水廠、加壓站跳電，導致文山區、信義區等多地都有供水異常狀況，影響範圍還在統計，但目前已在解決電力問題並陸續恢復中。

北水處指出，預估需要1個小時左右才能恢復正常供水，如果民眾住家有水塔且屆時仍未恢復，可以檢查1樓的抽水馬達或樓上的加壓馬達開關。

台北萬隆一次變電所的5號組變壓器故障、冒煙，造成下游二次變電所跟著跳電，導致新北市永和區、中和區、台北市文山區等多處發生停電。

因應變電所火災和多處停電，轄區台北市警察局文山第二分局也立即派出警力，在多處重要路口指揮、疏導交通，維持車流順暢。

停電 台電

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