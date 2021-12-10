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尼加拉瓜與我2次斷交 黃偉哲：反反覆覆交不到真朋友

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲。記者鄭維真／攝影

尼加拉瓜與台灣2次斷交，台南市長黃偉哲今受訪時表示遺憾，他指出，尼加拉瓜反反覆覆是交不到真朋友，而且坦白說台灣外交處境頗艱難，希望大家多支持政府維護國際邦交及國際信用，台灣從馬英九時期開始就不做金錢外交，會持續以普世價值來與其他國家平等來往。

尼加拉瓜大使本月7日才隨同中南美洲其他大使來台南參訪，大啖牛肉、海鮮料理，突然宣布斷交的消息讓黃偉哲感到錯愕。

黃偉哲表示，雖然台灣努力做國民外交、政治外交，但尼加拉瓜說斷就斷，沒有預告期，也無磋商機會，對於國際慣例及雙方過去累積的邦誼都是不好的，台灣對於促進民間交流也都做很多努力，包括進口尼加拉瓜的牛肉、海鮮等，這次是第2次斷交，反反覆覆是交不到真朋友，所以將來對於這類國家要小心謹慎，尤其台灣外交處境滿艱難，希望大家多支持政府維護國際邦交、國際信用。

黃偉哲說，每個斷交的國家都說「承認一個中國」，但也曾有國家與台灣斷交後又回來，台灣從馬英九時期就不做金錢外交，還是會持續以普世價值包括人權和自由與其他國家平等交往。

尼加拉瓜 黃偉哲

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