歐鴻鍊新書回憶駐尼國點滴 憂斷交恐成我中美洲破口

我國和尼加拉瓜二度斷交，外媒報導我國在尼國選前答應貸款1億美元但遭國內銀行拒絕。尼國向我國提出要求並非無跡可尋，外交部前部長歐鴻鍊過去曾擔任駐尼國大使，他在回憶錄裡披露，當年尼國財政困難，不斷向我國要求金援，但他拒絕了對方的要求，因此斷交；他也說尼國恐是破口，若失去，北京就可以尼國為基地，向其他中美洲國家滲透。

我國和尼加拉瓜在1985年12月首次中斷長達55年的邦交關係。歐鴻鍊日前逝世，新上市的回憶錄中，回顧了他在尼國擔任大使一年三個月的歲月。

歐鴻鍊在書中寫道，1984年9月他被派到尼國擔任大使，當時的桑定政權財政困難，不斷向我國要求金援但被他拒絕，尼國認為歐鴻鍊說不通，直接派人到台北和政府談，歐鴻鍊立刻傳電報回外交部，說明千萬不能答應，尼國訪團無功而返，決定斷交。

歐鴻鍊說，當時的外長是一位神父，因為過去求學時常到外交官吳祖禹家中，兩人交情深厚，因此對我國有特殊情感，斷交時外長把歐鴻鍊找去，表示這件事他也沒辦法，但希望中華民國能繼續在尼國設辦事處，歐鴻鍊當下斷然拒絕他，表示無法合理化。

歐鴻鍊說，他在尼國唯一的工作是因應尼國無理需索，尼國也看準我國外交困境和弱點，一再加碼索取，最後我國決定不再接受尼國的勒索。

歐鴻鍊在書中也描述了當時的尼加拉瓜，他觀察到當地的桑定主義就是共產主義，人民窮困生活辛苦，超市都是空的，只要一有國外援助的燈泡、衛生紙等物資運抵，百姓就要在超市排隊，有時候可以為了一個燈泡排幾個小時的隊，所以當時報紙上最大的消息就是國外援助的物資何時到港，連朋友到他家作客，看到水晶燈上有幾十個燈泡，都非常羨慕。

歐鴻鍊說，即便是像尼國這樣的國家，我方都還是要小心維護，因為中美洲有很多邦交國，若失去尼國會變成破口，北京可以尼國為基地，向其他中南美洲國家滲透，我方會防不勝防。

歐鴻鍊也描述了尼國總統奧蒂嘉當初放前總統馬英九鴿子的事，當初2009年久誼之旅，奧蒂嘉取消接機，歐鴻鍊說，奧蒂嘉不克接機，是因為參加突然自殺身亡的尼國首都市長阿桂約的喪禮，因為阿桂約是民族英雄，奧蒂嘉出席情有可原，且當天下午奧蒂嘉照既定行程，親自駕車載馬總統到農村視察我國的援助計畫，至於晚宴，他有事先表明因為要處理宏都拉斯總統遭政變後的政治庇護事宜，由副總統代為主持。

歐鴻鍊說，但過了11點，奧蒂嘉仍未現身，馬總統不開心而告辭，走出餐廳時，尼國副總統走在後面，他則緊跟副總統身後，一出餐廳他就抓住副總統，以難看的臉色、用訓斥的口氣說，他們犯了嚴重的錯誤，副總統趕緊告訴總統府秘書長我方很生氣，將近午夜時當時駐尼國大使吳進木接到奧蒂嘉親自致電，表示隔天要親自道歉。

歐鴻鍊說，後來奧蒂嘉在僑宴的場合公開道歉，解釋未能主持的原因，歐鴻鍊認為他這樣的行為是個人特質使然，前總統陳水扁訪問尼國時，奧蒂嘉在兩國峰會中也讓陳水扁苦候十個小時，但因那時候外交惡鬥烽火連天，所以我方只能忍氣吞聲。