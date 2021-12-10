尼台斷交受矚目 專家：對台國際發展影響有限

在中美洲國家尼加拉瓜於當地時間9日宣布與台灣斷絕邦交關系、並恢復與中國的邦交關系後，外界關注這個發展會產生什麼樣的後續效應。台灣總統蔡英文在當地時間10日上午表示，尼加拉瓜斷交的決定涉及復雜的國際政治及兩岸的情勢。

她說：「我要告訴國人同胞，台灣的民主愈成功，國際的支持愈強，來自威權陣營的壓力也會愈大；但是我們都堅信，無論是外交施壓或者是文攻武嚇，都不會改變我們堅持民主自由丶堅持走向世界丶堅持參與國際民主社群的決心跟努力。」

美國智庫大西洋理事會 (Atlantic Council) 的非常駐研究員莊苑樺認為，中國是刻意選在美國舉辦民主峰會之際，再搶走一個台灣的邦交國。她告訴德國之聲，在蔡英文執政的過去五年裡，中國似乎在特定的時間會選擇利誘台灣的邦交國來藉此發出警訊。她說：「我認為這次北京發出了關於台灣受邀參加民主峰會的警告。」

美國哈佛大學費正清中心博士後研究員南樂 (Lev Nachman) 則向德國之聲表示，這個發展肯定在國際上會帶來更多的影響，因為台灣與中國目前更頻繁的出現在國際媒體的報導中，所以更多人會注意到中國再次奪走台灣一個邦交國的舉動。

他告訴德國之聲：「一方面，中國幾十年來一直在戰略性地挖走台灣的友邦，這是他們長期議程的一部分。有鑑於台灣近年來持續在非外交關系上做出突破，我很好奇國際社會是否真的會把這次事件看作是中華人民共和國的一個壞的舉動，因為這符合台灣的論述，即自己被中華人民共和國邊緣化，以及中華人民共和國正在積極試圖降低其國際地位。」

南樂強調，由於越來越多國家會同情台灣的處境，他認為值得觀察的是這個趨勢會不會對中國帶來負面影響。他表示，雖然中國已有一段時間沒有奪走台灣的邦交國，但9日的發展顯示中國並未停止執行這項戰略的意圖。而尼加拉瓜轉與中國建交，也代表中國很有可能提供了尼加拉瓜相當優渥的交易籌碼。

美國西肯塔基大學政治系的教授芮宗泰向德國之聲表示，尼加拉瓜與台灣斷交應不會有什麼實質性影響。他說，台灣官員已經知道，中國長期以來一直在針對他們的外交伙伴，他們不應該試圖配合中國的相關措施。

他說：「我認為尼加拉瓜斷交一事應該激勵台灣找尋更大的創造力來維持國際空間，無論是通過深化與美國和其他大國的關系，還是通過尋找更有效的方式來運用各種軟實力，包括民主盟友的同情。」

芮宗泰指出，中國政府若奪取台灣友邦的話，他認為可能會引起國際社會對台灣復雜局勢的更多關注。雖然把今天這樣的事件說成是台灣的「損失」是司空見慣的，但台灣和其友邦，不管是官方的還是其他的，都可以利用這個機會來強調中國在邊緣化他們的民主同伴。

美國在中美洲的影響受打擊?

在中國官媒央視轉播中國與尼加拉瓜於天津簽署恢復邦交關系的文件之際，美國國務院也在當地時間9日晚間發布聲明，表示雖然尼加拉瓜政府已宣布與台灣斷交，但由於該國11月7日的「虛假選舉」並沒有授權讓現任政府將尼加拉瓜從「美國民主國家大家庭」中剔除，所以奧爾特加政府的行動不能反映尼加拉瓜人民的意願。

美國國務院發言人普萊斯 (Ned Price) 在聲明中寫道：「尼加拉瓜人民繼續為民主和行使其人權和基本自由的能力而鬥爭。 我們也知道，該國政府的決定使尼加拉瓜人民在其民主和經濟增長的過程中失去了一個堅定的伙伴。」

美國國務院也重申，台灣與西半球外交伙伴的關系為這些國家的公民提供了重要的經濟和安全利益。我們鼓勵所有重視民主體制丶透明度丶法治和促進其公民經濟繁榮的國家擴大與台灣的交涉。

專家指出，過去幾年美國持續鼓勵台灣現存的邦交國與其他國家深化與台灣的關系，但尼加拉瓜的事件或許顯示並非所有國家都會遵從美國的建議。哈佛大學的南樂告訴德國之聲：「美國成功地讓各國在與台灣增進非官方關系的戰略方面保持一致。我們在東亞看到了這一點，我們在東歐看到了這一點。但尼加拉瓜的決定讓我們看到，不是每個國家都會像東歐和東亞一樣如此熱情地支持台灣。」

芮宗泰認為，這個發展確實表明美國在中美洲的影響力正在減弱，盡管尼加拉瓜在1985-1990年期間也曾與台灣決裂。然而，美國勸說各國保持與台灣的關系時，必須解決這些國家想轉換外交關系背後的原因。這可能意味著，例如，美國提供更多的援助來阻止中國有機會奪取台灣的邦交國。

台灣國內各界如何反應?

在尼加拉瓜確定與台灣斷交後，台灣最大在野黨國民黨也於10日上午發布聲明，批評尼加拉瓜政府「背信忘義，不顧台灣長期的協助與支持」，決定斷交的舉動令台灣人民憤怒。此外，國民黨在聲明中也指出，中過共產黨長期謀取台灣的邦交國，持續打壓台灣的國際空間，對此該黨「深感遺憾」。

國民黨寫道：「對於任何破壞台海和平丶傷害台灣人民情感的作為，國民黨絕不接受。國民黨再次呼籲兩岸應該以對話代替對抗，用善意交流取代惡意傷害。唯有對話交流，相互尊重才能提升善意化解兩岸間的隔閡。」

南樂分析，每當台灣失去一個邦交國，相關消息就會成為在野黨最大的話題。有鑑於執政的民進黨近來在國內持續強調他們在外交上為台灣創造新的國際空間，所以若在野黨以這個事件抨擊台灣政府在外交上表現不力，南樂認為台灣政府在國內有一定程度的抵御能力。

他告訴德國之聲：「我認為台灣政府有能力反駁這類批評，因為他們能要求外界檢視他們在非官方外交關系的表現。我認為這種外交模式已經為台灣在國際上創造了新的先例。」

對台灣政府來說，美國西肯塔基大學的教授芮宗泰認為台灣政府也應該避免將這樣的外交關系形容成「外交盟友」，因為這樣的說法對台灣來說並沒有太多好處。

他指出，雖然確保台灣能維持與現有邦交國的關系有實質的好處，但台灣過去幾年在外交領域展現出來的是他們能有效的讓正式與非正式盟國之間的界線變的越來越模糊。他寫道：「我不認為台灣剩餘的外交友邦會突然有「一波」的外交轉換潮，我甚至不相信中國希望出現這樣的局面。在國際援助方面，台灣也不會因為試圖在援助金額上超越中國而得到實質的好處。」

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