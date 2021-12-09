系統性種族滅絕 流亡藏人導演籲德外交抵制北京冬奧

中國違反人權問題日益嚴重，美國日前率先表態將以外交行動抵制明年2月的北京冬奧，不派官員出席；而即將上任的德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）本月初承諾將採取「對話與強硬態度」與中國打交道，並不排除將抵制北京冬奧的可能性。

頓珠旺青（Dhondup Wangchen/另譯為當知項欠）6日晚間抵達柏林，這是他此次歐洲遊說之旅的第五國，上個月起他從舊金山的家，先飛至瑞士、法國、荷蘭、比利時，隨後來到德國波昂、法蘭克福，以自身受中共迫害的慘痛經歷現身說法，呼籲各國正視中國長年對於藏族的人權侵害，共同抵制中國舉行冬奧。

遠離恐懼

頓珠旺青2007年10月開始與助手帶著一架小攝影機，在西藏翻山越嶺耗時5個月採訪了108名藏人，希望能真實呈現在中國統治下的西藏現況。

中國政府自1950年統治西藏，以強硬手段破壞寺廟、強迫僧侶還俗等舉動，藏人不滿的情緒逐漸升溫。當時北京奧運將至，中國政府以興建京奧設施為由，驅逐部分牧民，不准他們在世世代代原有的放牧地生存。

受訪的藏人們在影片中多數不畏強權、以清晰正面入鏡，談其對京奧的反對、對中國政府統治的看法，並毫不隱瞞對達賴喇嘛的敬仰。

頓珠旺青明白這部片碰觸許多禁忌話題，他在2008年3月10日將拍攝帶偷偷運到西安，當天正好在拉薩爆發近年最嚴重的西藏暴亂，官方統計至少18人死亡，他與助手則在數天後遭逮捕。

這部最後命名為「遠離恐懼（Leaving Fear Behind）」的紀錄片，趕上在京奧舉辦前兩天放映給駐北京的外媒，並成功在多國播映。

老虎凳刑求、電擊拷打

頓珠旺青接受德國之聲中文網採訪時，回憶當初被逮捕後遭受長達7天8夜的嚴刑拷打，全程不給食物、不准他睡覺。他被綁在俗稱「老虎凳」的刑具上，雙手雙腳被緊緊銬在木板上、無法動彈。對方再拿榔頭狠敲他的手掌、雙腿，並在身體被綁住的情況下，狠狠大力拽他，雙手更腫到有3個月時間連茶杯都端不住。

為了折磨他、逼他說出再也不支持達賴喇嘛，對方拿出電擊棒，電他後頸、脖子、腋下，甚至直接塞進他嘴裡，「電流強到一碰到皮膚就發出燒焦的氣味。」

頓珠旺青最後被判刑6年，罪名是「煽動顛覆國家政權」，但審判過程秘密不公開，家人毫不知情，也不准他聘用律師。

他表示，自己在獄中和其他囚犯一樣被強迫勞動，每天工作16小時，負責縫製給阿富汗、伊朗、伊拉克的軍服、製作假髮、假珠寶首飾等。

獄中有許多跟他一樣的藏人政治犯，他發現，漢人的勞動時數可以減免刑期，但藏人不論工作多長，刑期不會減少。他因此寫了一封信抗議不公，下場就是遭調換監獄、單獨監禁長達半年，「一個人被隔離在黑暗的牢房裡，不見天日。」

出獄仍處處遭監控

頓珠旺青在2014年刑滿出獄，單獨住在青海省西寧家中。在拍攝紀錄片前，避免牽連家人，他先將父母、妻子與4個孩子送到印度。在他出獄時，妻兒已獲得美國的政治庇護，搬到美國。

「我原本沒有逃亡的打算，我想留在西藏為我們的文化與語言努力，但我發現我什麼也做不了。」

他描述，中國政府監控每個政治犯的行蹤，他無法自由出入場所、去哪都要先取得許可，每個接到他電話的人，下一步政府官員就會來找他們麻煩。即使人在家鄉，他也不准與親戚朋友接觸，種種人身控制如同仍生活在監牢裡。

「出獄後的3年4個月我盡力了，但真的不可行，被逼到絕境，才不得不走上這條危險的逃亡之路。」

摩托車逃亡之旅

趁著一次前往四川的求醫途中，他雇了一輛計程車，花了數小時載他到雲南，那裡有事前打點好的人負責接應，騎著摩托車大半夜載他騎在崎嶇小路上，穿越伸手不見五指的叢林。他心裡很害怕，一路上都很怕被逮到，中途突然從後方來了一輛車，他嚇了一跳，「我以為事跡敗露，要被抓到了。」

幸好最後只是一輛同方向的車，經過數小時的顛簸，他終於成功離開中國的土地，跨越邊境到了越南。

遠離恐懼：西藏電影人獲釋三年後逃離中國抵美

但逃亡之旅還沒結束，下一步要找落腳處。他花了兩個月到了柬埔寨，後來再逃到泰國，被關在泰國的監獄裡足足7天。

「在泰國的監獄裡，那些囚犯反倒拿出錢幫我。」頓珠旺青說，是一路上逃亡遇到的人給了他繼續下去的勇氣和力量，「人們總是跟我說，我做的事很重要，我要繼續為西藏的人權努力、繼續發聲。」因為有他們資助的盤纏，他才有辦法最後一路逃到瑞士，在當地美國大使館取得簽證，2017年12月25日抵達舊金山，與長達十年沒見面的妻兒再度團聚。

系統性的種族滅絕

頓珠旺青指出，自08年京奧以來，中國政府在西藏進行一場系統性的種族文化滅絕，嚴禁藏人教授、學習藏語，更嚴格限制宗教自由，「他們要消滅我們藏人，所有藏人都要變成中國人，這就是他們對我們的政策。」他更直指，「習近平就是第二個毛澤東。」

自中國統治西藏以來，頓珠旺青是第三代藏人，他擔心，如果中國統治方式不變，「下一代根本不知道什麼是真正的西藏，不會對西藏有任何記憶。」

他強調，「我們並非不想跟漢人住在一起，但中國政府的規定太過嚴格，根本不讓我們繼續當藏人。」

自2009年以來，至少有156名藏人自焚身亡，抗議中共對西藏的迫害。他指出，如今在西藏沒有通訊自由，「整個西藏就像是一座大型監獄。」據他稱，中國政府擁有所有藏人的電話號碼，包括微信在內的聯繫方法都遭到監控，清楚掌握每個人撥出的電話。

不僅如此，政府會檢查每個藏人向外界傳送的照片，若透過通訊軟體傳照片，對方或是同個群組的人根本打不開也看不見檔案。唯一方法是得邀請一位政府官員加入群組，確認過所有照片才能過關。若群組太過龐大，開群組的人就會被抓去坐牢。

德國不能保持中立

但他想強調，不只是西藏，如今有許多地方在中國的統治下受苦難，像是新疆、香港，這並非關於一個少數民族，而是關乎維持世界和平與人權，當奧運得以在中國舉行，「我們所有人都對這件事有責任，若默不吭聲讓這件事發生，就等於是支持中國對其他國家的迫害。」

而他此次來到歐洲，並非要抵制冬奧賽會正常舉行，而是不應有人因此以生命付出代價。

隨著澳洲、紐西蘭、英國陸續宣布將以外交手段抵制冬奧，「國際聲援西藏運動」德國分部負責人穆勒（Kai Müller）也表示，希望德國能加入抵制行列，政府與官員應採取立場，不能保持中立。他指出，德國與中國在經濟貿易一直以來有很緊密的合作關係，就這點德國負有責任，不能默不做聲，假裝事不關己。

頓珠旺青此次德國之行，與布蘭德（Michael Brand/基民盟）、海德特（Peter Heidt/自民黨）與哈特維格（Philipp Hartewig/自民黨）3位國會議員會面後，將繼續為期3個月的歐洲遊說之旅，陸續前往英國、丹麥、瑞典等地。

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