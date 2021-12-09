加英入陣外交制裁 北京警告有代價

(德國之聲中文網) 加拿大與英國周三(12月8日)成為最新一批宣布將不會派政府官員出席北京冬奧的民主國家。兩國皆表示，此舉是為了對中國侵犯人權的行為做出回應。

加拿大8日加入了拒絕派政府官員參加北京冬奧會國家的行列。加拿大總理特魯多 (Justin Trudeau) 表示：「我們對中國政府一再侵犯人權的行為極為關注。他們不應該感到驚訝，我們將不會派任何外交代表出席北京冬奧。」他補充道：「在這樣的問題上，重要的是確保我們與盟友合作，與盟友保持一致的立場。」

同日，英國也宣布將不派政府官員出席北京冬奧。英國首相約翰遜 (Boris Johnson) 告訴英國議員，他不認為體育抵制是明智的，這仍然是政府的政策。所以英國運動員仍將出席北京冬奧，但官員將待在國內。

約翰遜說：「英國將對北京冬奧會進行外交抵制，預計我們將沒有部長或官員出席相關活動。」此前，美國和澳大利亞都已經表示，他們不會派官方代表團參加奧運會，以回應中國對新疆維吾爾人施行的人權侵犯。不過這兩個國家也保證，相關舉動不會影響到運動員參加奧運會的能力。

中國反擊

雖然越來越多國家加入外交抵制北京冬奧的行列，中國政府8日也不甘示弱，將炮口指向英國與澳大利亞。中國駐倫敦大使館的發言人指責英國試圖抹黑北京冬奧會，稱此舉違反了奧林匹克精神。

該發言人說：「中國政府沒有邀請英國的政府部長或官員參加北京冬奧會。北京冬奧會是全世界奧林匹克運動員和冬季運動愛好者的聚會，不是任何國家政治操縱的工具。把政府官員出席北京冬奧會作為一個問題，實質上是一場政治抹黑運動。」

此外，中國外交部發言人汪文斌8日在例行記者會上也強硬的表示，冬奧會不是政治作秀和搞政治操弄的舞台，而中國也沒有邀請任何澳大利亞政府官員出席北京冬奧會。所以澳大利亞官員是否出席北京冬奧，汪文斌稱「沒有人會在意」。

他說：「澳大利亞將是否派政府官員出席北京冬奧會同所謂的新疆人權問題掛鉤，這完全是欲加之罪，何患無辭。澳方的做法嚴重違背《奧林匹克憲章》確立的『體育運動政治中立』原則，也充分暴露出澳大利亞政府對個別國家盲目追隨丶亦步亦趨，到了不分是非丶毫無底線的程度。」

運動歸運動?

在多國相繼宣布對北京冬奧施行外交制裁後，國際奧委會 (IOC) 主席巴赫 (Thomas Bach) 8日重申，該組織關注的是運動員，其餘的都是政治。他在周三的國際奧委會執行委員會會議後發言警告，將奧運政治化可能威脅到奧運會的未來。

巴赫說：「如果我們開始在某種程度上采取政治立場，我們將永遠無法讓所有206個國家的奧林匹克委員會參加奧運會。這將是奧運的政治化，而我認為它可能進一步導致奧運的終結，就像古代的奧運一樣。」

(法新社丶路透社)

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