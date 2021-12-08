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國際奧會：北京冬奧後將持續關心彭帥

中央社 / 柏林8日專電
大陸網球選手彭帥。美聯社
大陸網球選手彭帥。美聯社

各界憂心中國女網名將彭帥的安危，國際奧會主席巴赫表示沉默外交更容易成功，他並承諾明年北京冬奧結束後，國際奧會會繼續關心彭帥。

德國籍的國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）接受德新社（DPA）訪問時表示，針對彭帥事件，國際奧會認為沉默外交更容易成功，「我可以保證，已經與中方談過這件事的所有層面」。

巴赫日前與彭帥通話，事後聲稱她安全無虞，卻沒有提到她指控前中國國務院副總理張高麗性侵，遭外界批評幫中國對外宣傳。

對於世界女子職業網球協會（WTA）基於對彭帥安危的憂心，停辦在中國的賽事，巴赫說，這是世界女子職業網球協會的決定，其它運動協會選擇走另一條路，「走的路不同，但目標相同」。

巴赫還承諾，明年2月北京冬奧結束後，國際奧會仍將繼續關心彭帥，「冬奧不是終點，我們會維持人道的作法並與她保持聯繫」。

美國因新疆的種族滅絕罪行，決定外交抵制北京冬奧，澳洲等國也打算跟進，對此巴赫說他不干涉，「這是純政治的討論，國際奧會對政治立場中立」。

北京冬奧

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