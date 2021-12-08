德總統不出席冬奧會 蕭茲據稱曾向習近平傳話

德國總統史坦麥爾將不會出席冬奧會。他的一名發言人接受德國電視一台ARD採訪時強調：「美國宣布其決定之前總統就沒有計劃前往。」美國已經宣布對中國舉辦的冬季奧運會實行外交抵制，原因是持續的「種族滅絕」行為和其它人權侵犯現象。此後，許多德國政治人物也發出呼籲，希望德國也對奧運會採取此種措施。德國自民黨青年組織「自由青年」（Junge Liberale）就提出應該與美國一樣對北京冬奧會進行外交抵制。「自由青年」聯邦主席布蘭德曼（Franziska Brandmann）對德新社表示，中國應該對多次侵犯人權的行為負責，她尤其提到新疆的維吾爾人。

本周二（12月7日），社民黨政治家蕭茲（Olaf Scholz）在新聞發布會上表示會謹慎，顧及國際全局地就如何與中國打交道進行商討。

延續梅克爾對華政策

德國聯邦議員本周三（12月8日）舉行投票，蕭茲當選總理。據德國《經濟周刊》報導，在此之前，他就向中國國家主席習近平發出信號，表示將延續其前任梅克爾的務實路線。一位歐盟官員告訴德國《經濟周刊》：「歐盟理事會主席米歇爾(Charles Michel)已經代蕭茲向習近平傳了話，蕭茲希望維持梅克爾的中國政策。」報導還稱，柏林外交界人士證實了這個消息。蕭茲還對習近平表示，將會對中國持批評態度的綠黨和自民黨進行牽制。今年10月份的電話會議中，蕭茲曾表示支持有爭議的《歐中投資協議》。

一名政府發言人對《經濟周刊》證實，聯邦議會選舉後蕭茲與梅克爾就中國問題進行了商談。據一位內部人士透露，她對未來的中國政策表示擔憂。

蕭茲當選德國聯邦總理後，習近平和李克強立即分別致電表示祝賀。根據中國官媒新華社報導，習近平表示高度重視中德關係發展，願同蕭茲一道努力，以明年兩國慶祝建交50年為契機，鞏固並深化政治信任，拓展各領域交流合作，推動中德關係邁上新台階。李克強表示，中德關係已成為世界上最重要的雙邊關係之一。他期待同蕭茲建立並保持良好工作關係，充實中德全方位戰略伙伴關係內涵，推動中德友好互利合作。

《每日鏡報》認為，還沒有正式上台之前蕭茲就向中國領導層發出信號，不僅表明他要維持其前任的執政路線，而且表明會不顧及聯盟伙伴的立場來執行這一路線。該媒體援引德國墨卡托中國研究中心的學者馬曉月（Mareike Ohlberg）指出：「過去幾年裡，德國的中國政策都是由總理府決定的。」不過她發出警告，延續梅克爾政策已經不符合時代的發展：「甚至一部分德國商界人士現在也在推動采取更嚴厲的政策……德國新政府面臨的最大挑戰是，檢視德國對中國的依賴程度，並逐步減少這種依賴，使自己受到更少傷害。此外，對於中國對個別歐盟國家采取行動的事實，比如對立陶宛，德國必須在歐洲層面找到答案。」

（綜合報導）

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