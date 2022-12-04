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關閉串流遊戲服務 Google針對Stadia硬體項目提供退款

聯合新聞網／ 楊又肇

日前確定關閉Stadia串流遊戲服務之後，目前Google如承諾般開始向當初購買Stadia專屬控制手把的玩家提供退款。

而退款對象，還包含購買同時包含控制手把與Chrome Ultra的同捆組，但如果玩家是透過Best Buy等通路購買的話，則不會由Google負責退款事宜。

至於退款方式，基本上會與先前Google開始針對玩家在Stadia服務支付款項的退款方式相同，若玩家當初是透過信用卡線上付費，則會將相關金額退至當初使用的信用卡。

但如果玩家是透過點數卡等方式購買遊戲的話，Google則會透過玩家當初購買遊戲時所填寫電子郵件信箱寄送退款方式說明。

目前雖然取消針對消費市場提供的Stadia服務，但Google仍保留將相關技術與其他業者合作機會，例如目前就已經將Stadia背後技術與美國電信業者合作，藉此打造其專屬線上串流遊戲服務。

不少人認為，Stadia服務之所以失敗，主要原因在於Google將遊戲市場看得太過理想，同時也忽略一款遊戲背後可能涉及開發成本，另一方面也包含玩家除了必須支付Stadia串流服務所需費用，在Stadia服務上所要由玩遊戲也必須重新購買，並未考慮與諸多玩家都有的Steam服務資料整合，因此不少玩家就直接轉向NVIDIA推出的GeForce Now服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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