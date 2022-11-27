以「攝影」作主軸 台灣獨立遊戲團隊曙光工作室新作《The Star Named EOS》

推出《傾聽畫語》的台灣獨立遊戲團隊曙光工作室，稍早在Steam服務平台公布目前投入開發新作，將以《The Star Named EOS》作為暫稱，並且說明將以「攝影」作為此次遊戲主軸。

依照說明，《The Star Named EOS》是一款以敘事體驗為主的單人遊玩冒險解謎遊戲，講述對於「攝影」的熱愛，以及那些記錄生活的照片與回憶。玩家在遊戲中將扮演一名年輕的攝影師，盡情在手繪的世界中探索，尋找、收集所有充滿回憶的物件，並且挖掘出深藏在謎題後的故事。

而曙光工作室透露，將依循先前在《傾聽畫語》中帶給玩家感動的敘事互動體驗，將在《The Star Named EOS》藉由「攝影」帶動更多體驗感受。

目前遊戲仍處於開發階段，預期後續會再接續公布更多資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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