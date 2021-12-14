Sony推出午夜黑等配色護蓋售價1680元 終於可以打造全黑PS5
過去有不少消息指稱Sony準備推出黑色款PlayStation 5主機，目前終於將在明年1月成真，但是會透過即將推出的可交換主機護蓋配件實現。
在先前推出午夜黑款式DualSense控制器後，就有不少猜測認為Sony計畫推出午夜黑款PlayStation 5，讓玩家能在現有白色款式增加更多選擇。
不過，在稍早公布消息中，Sony則是確認將推出包含午夜黑在內配色的可交換主機護蓋配件，玩家僅需將PlayStation 5主機既有左右白色護蓋拆卸，並且將不同配色的護蓋配件換上，即可讓PlayStation 5主機轉換配色風格。
除了午夜黑，此次推出新款配色還包含星塵紅、星幻粉、星光藍及銀河紫，建議售價則是新台幣1680元，預計先在2022年1月21日於台灣、香港推出午夜黑和星塵紅款式，至於星幻粉、銀河紫及星光藍款式則會在後續推出，並且將在後續於更多地區提供。
至於先前已經在市場推出星塵紅和午夜黑款式DualSense控制器之後，Sony此次也宣布將在2022年1月推出星幻粉、星光藍及銀河紫配色款式，建議售價一樣為新台幣2280元，藉此搭配相同或不同配色主機護蓋，呈現不同風格的PlayStation 5主機外貌。
不僅可以打造全黑色款式，玩家現在更可依照個人偏好，打造全粉色、全紅色、全紫色、全藍色的PlayStation 5主機。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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