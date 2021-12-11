強化使用識別 微軟將原本對應PC使用的Xbox Game Pass更名
在稍早宣布消息中，微軟確認將原本以Xbox Game Pass for PC為稱的遊戲訂閱服務，重新更名為PC Game Pass。
依照微軟方面說明，主要是為了強化此項遊戲訂閱服務僅對應Windows PC使用的識別度，藉此與對應Xbox遊戲主機的Xbox Game Pass作更明顯區隔。
不過，更名後的PC Game Pass依然在圖示上保留Xbox標誌，顯然還是希望透過Xbox品牌凸顯遊戲體驗。而除了更名之外，實際上並未在服務內容與訂閱價格作調整，台灣地區目前也已經跟進採用全新服務名稱。
若使用者希望能同時使用PC及Xbox平台遊戲，最簡單方式還是透過訂閱Xbox Game Pass Ultimate服務，如此一來即可使用兩種平台遊戲內容，同時還能透過串流方式在連網裝置上遊玩遊戲，另外也能使用Xbox Live Gold與EA Play access使用資格。
Really super important patch notes that will change everything you’ve ever known about Game Pass #PCGamePass pic.twitter.com/rSq4FhtO7i— PC Game Pass (@XboxGamePassPC) December 10, 2021
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言