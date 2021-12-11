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強化使用識別 微軟將原本對應PC使用的Xbox Game Pass更名

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早宣布消息中，微軟確認將原本以Xbox Game Pass for PC為稱的遊戲訂閱服務，重新更名為PC Game Pass

依照微軟方面說明，主要是為了強化此項遊戲訂閱服務僅對應Windows PC使用的識別度，藉此與對應Xbox遊戲主機的Xbox Game Pass作更明顯區隔。

不過，更名後的PC Game Pass依然在圖示上保留Xbox標誌，顯然還是希望透過Xbox品牌凸顯遊戲體驗。而除了更名之外，實際上並未在服務內容與訂閱價格作調整，台灣地區目前也已經跟進採用全新服務名稱。

若使用者希望能同時使用PC及Xbox平台遊戲，最簡單方式還是透過訂閱Xbox Game Pass Ultimate服務，如此一來即可使用兩種平台遊戲內容，同時還能透過串流方式在連網裝置上遊玩遊戲，另外也能使用Xbox Live Gold與EA Play access使用資格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 Xbox

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