強化使用識別 微軟將原本對應PC使用的Xbox Game Pass更名

在稍早宣布消息中,微軟確認將原本以Xbox Game Pass for PC為稱的遊戲訂閱服務,重新更名為PC Game Pass。

依照微軟方面說明,主要是為了強化此項遊戲訂閱服務僅對應Windows PC使用的識別度,藉此與對應Xbox遊戲主機的Xbox Game Pass作更明顯區隔。

不過,更名後的PC Game Pass依然在圖示上保留Xbox標誌,顯然還是希望透過Xbox品牌凸顯遊戲體驗。而除了更名之外,實際上並未在服務內容與訂閱價格作調整,台灣地區目前也已經跟進採用全新服務名稱。

若使用者希望能同時使用PC及Xbox平台遊戲,最簡單方式還是透過訂閱Xbox Game Pass Ultimate服務,如此一來即可使用兩種平台遊戲內容,同時還能透過串流方式在連網裝置上遊玩遊戲,另外也能使用Xbox Live Gold與EA Play access使用資格。

Really super important patch notes that will change everything you’ve ever known about Game Pass​ #PCGamePass pic.twitter.com/rSq4FhtO7i