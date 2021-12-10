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任天堂紅白機開發主要負責人上村雅之過世 享年78歲

聯合新聞網 / 楊又肇

過去曾主導任天堂經典「紅白機」Famicom開發，同時後續也參與推動紅白機磁碟機系統 (Famicom Disk System)、超級任天堂 (Super Famicom)，以及相對少見的任天堂衛星系統 (Satellaview)等主機、周邊開發的上村雅之，稍早由日本立命館大學遊戲研究中心證實已在12月6日過世，但並未透露具體死因，僅說明由親友完成其喪禮。

上村雅之於1943年6月出生於東京，在1967年自千葉工業大學電子工學科畢業，便加入當時的夏普前身－早川電機，並且在任職期間開始對電腦及半導體技術感興趣而建立相關基礎，後續則因任天堂開發光線槍系列配件，進而在1971年加入任天堂，參與當時任天堂針對大型電玩系統Leisure System，以及家用遊戲主機Color TV-Game相關研發，進而在1979年開始成為任天堂製造本部開發第二部部長。

而在1981年時，上村雅之擔任紅白機開發主要負責人，後續更參與推動紅白機磁碟機系統、超級任天堂，以及相對少見的任天堂衛星系統，但之後並未再繼續參與任天堂後續遊戲主機。

從2003年起，上村雅之受邀擔任日本立命館大學機端綜合學術研究科教授，主要投入電玩遊戲相關學術研究，並且在2011年創辦以研究電玩遊戲為主軸的日本立命館大學遊戲研究中心。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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