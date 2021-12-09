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Sony確認明年推出《祕境探險：盜賊傳奇合輯》PS5、PC重製版

聯合新聞網 / 楊又肇

日前確認《戰神》會在明年1月登上Steam、Epic Games Store消息後，Sony稍早公布將在明年1月28日於PlayStation 5平台推出《祕境探險：盜賊傳奇合輯》，同時也確認將從即日起開放玩家透過Steam及Epic Games Store將《祕境探險：盜賊傳奇合輯》加入願望清單，確認PC版也會在明年推出。

不過，目前Sony暫時尚未公布《祕境探險：盜賊傳奇合輯》PC版具體細節，同時也未透露更早之前的《祕境探險》系列作品是否也會登上PC平台。

而此次公布的《祕境探險：盜賊傳奇合輯》，分別收錄《祕境探險4：盜賊末路》 (UNCHARTED 4: A Thief’s End)、《祕境探險：失落的遺產》 (UNCHARTED: The Lost Legacy)兩部作品，並且在PlayStation 5平台以重製形式推出。

其中，在畫面部分加入4K@30fps原生解析度輸出，同時也能選擇以60fps，或是在1080P解析度設定下，透過120fps目標幀率遊玩。

而在執行效能方面，《祕境探險：盜賊傳奇合輯》則是支援PlayStation 5快速載入功能，並且支援空間3D音效，以及DualSense無線控制器上的觸覺回饋與自適應扳機控制阻力表現，讓玩家可以感受駕駛四輪驅動的吉普車在野外行駛時的震動，以及出拳攻擊的力道，甚至可以感受透過繩索擺盪攀爬時的感覺。

《祕境探險：盜賊傳奇合輯》預計在PlayStation 5平台推出光碟版及數位版，兩者建議售價均為新台幣1490元，目前已經開放預購。

至於先前曾經購買PlayStation 4版《祕境探險4：盜賊末路》、《祕境探險：失落的遺產》，或是兩款遊戲數位組合包的玩家，則可以新台幣300元加購價，升級至《祕境探險：盜賊傳奇合輯》數位版。

但要留意的是，若先前是以PlayStation 4平台光碟版遊戲透過加購方式取得《祕境探險：盜賊傳奇合輯》數位版的話，每次下載或遊玩都必須將光碟片放入PlayStation 5主機進行驗證，因此意味若玩家使用PlayStation 5是沒有光碟機的數位版，將無法以優惠價格取得《祕境探險：盜賊傳奇合輯》數位版。

另外，若先前是透過PlayStation Plus會員資格取得《祕境探險4：盜賊末路》數位版內容，同樣無法以優惠價格升級至《祕境探險：盜賊傳奇合輯》數位版。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony PS5

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