網軍定義不清楚 立委籲法務部檢討

「網軍亂象橫行，法務部卻沒有定義網軍行為，應儘速檢討！」綠委江永昌9日質詢法務部長蔡清祥，網軍是否在法律上有清楚定義？蔡清祥回應說，如果有符合組織犯罪就會偵辦。但藍委鄭麗文質疑，歷經賴清德、蘇啟誠事件，網軍仍非常猖獗，她呼籲法務部要檢討現行法規嚴懲網軍。

需定義網軍

江永昌質疑，目前法律並未定義什麼行為是網軍，如果是集體行動的網軍，救不能只裁罰散播不實言論的行為人，背後是否有對價酬傭關係、是否為義勇軍都要查清楚，法務部該如何約束網軍？蔡清祥則回應說，如果是個人涉及恐嚇、詐欺、妨害名譽等問題都會依法偵辦。

蔡清祥另外補充說，如果符合「組織犯罪」定義，如3人以上、脅迫恐嚇、牟利等行為，法律也是管得到的。但江永昌質疑，如果有特定政治人物發起「1 人1信」到行政院，屬於網路義勇軍的行為，法務部要如何規範？因此她呼籲法務部與內政部等部會，檢討有關網軍行為的定義。

林秉樞非個案

「無論是自白書，或是林秉樞的暴力脅迫，都顯示這次事件並非家暴個案！」藍委鄭麗文不滿表示，林秉樞遭到收押，卻可以在收押途中對媒體四處放話，而且事後在飯店房間蒐證也發現許多私密資料，而更多私密資料還被媒體公開，檢調卻顯得一無所知，她認為此案疑雲重重，已牽涉國安危機，法務部不能僅作為個案處理。

她問蔡清祥是否會將此案視為「組織犯罪」，並徹查背後協助林秉樞滅證、放話、喬事情的黑手？蔡清祥回說，此案的偵查方向須由新北地檢署檢察官決定，他們不能談論個案。鄭麗文痛批，過去賴清德、大阪辦事處處長蘇啟誠都是網軍受害者，背後都有中央廚房餵養資訊，檢調至今卻不敢徹查？

國會受網軍脅迫

藍委葉毓蘭也說，進來無論藍綠都有許多立委都表示曾受到網軍迫害，希望法務部能協助管理，否則連國會議員的質詢權都遭到網軍威脅，還能發揮監督的職責嗎？

時代力量立委陳椒華也質疑，難道現行法律都沒有漏洞、能管到網軍嗎？蔡清祥則承諾，若有新興犯罪型態，會儘快檢討、修法。

【更多精采內容，詳見 】