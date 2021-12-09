林秉樞事件扯出新系人脈？段宜康稱與他不熟網路熱議發燒

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，衍生出來的案外案愈演愈烈，綠營人士更被接連爆出與林秉樞關係匪淺，對此，段宜康臉書公開他與林秉樞的對話紀錄，表示從2012年認識至今，見面次數不多，幾乎都是用臉書通訊或line，對於外界指稱兩人「關係匪淺」，段宜康強調近期發生這麼多事情，「這個我已經認識了10年，但現在才發現其實是完全陌生的人」，但林秉樞稱呼段宜康為老大，也讓外界質疑兩人真的不熟嗎？另外，令外界關注的是在民進黨內被稱為「踢著正步進場的派系」的新潮流，一向以嚴明紀律聞名，為何林秉樞會和段宜康攀上關係，並且讓段宜康願意幫忙打電話給鏡週刊幫忙「關心」新聞？

新系遭捲入案外案！段宜康稱認識林秉樞10年「現才發現完全陌生的人」

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2018/01/01~2021/12/07）調查統計，段宜康扯入林秉樞事件在12月4日創下高峰，網路聲量共有1萬1918筆，主因是段宜康臉書貼文表示他與林秉樞的關係不熟之外，隔天高嘉瑜前男友馬文鈺「小馬」出面反擊段宜康，並指稱段宜康的「勢力」無所不在，使段宜康聲量衝上一波高峰。

新系勢力強、罵人大聲？段宜康曾「嗆館長垃圾、轟蔡賴執政無能」創聲量高峰

有人認為段宜康除了自身性格之外，夾帶著新潮流的底氣，多少讓段宜康在民進黨內、政壇上更敢言敢衝，2018年5月28日網紅館長陳之漢批評民進黨政府捐款100萬美金給WHO根本是凱子外交，對此段宜康直嗆「沒心沒肺的垃圾，是在靠X三X」，兩人隔空互槓好幾天，創下段宜康近四年來，聲量最高峰。另外，2018年九合一地方選舉和公投大敗，段宜康在國會殿堂上對著當時的行政院長賴清德拍桌大罵，也讓段宜康網路聲量攀上近四年的第二名。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎



就在「段宜康、林秉樞」事件敏感時間點上，PTT上出現一篇文章「段宜康到底是不是正直的人？」發文作者表示即使有曲棍球事件，但基本上還是認定段宜康是好人，文章一出，不少網友在底下留言，有部分網友認同，「感覺算正直」，也有人覺得「說他正直有點奇怪，但段宜康是衝組，他有興趣的事情都衝第一」，但更多網友留言「他的正義感都是用派系利益作為前提」、「新潮流有正直的人嗎」、「敗訴曲棍球不吞，這是正直嗎」，更有人酸「網軍又出來洗白段了，網軍不死，災難不止」等等。

image source:PTT

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2018年01月01日至2021年12月07日。