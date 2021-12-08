他爬維基「公總IP」又有新發現！PTT鄉民紛道歉：韓國瑜是先知

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴案衍生網軍爭議，有匿名用戶透過交通部公路總局IP修改此次維基百科事件，公總則是澄清員工僅瀏覽資料並未看林秉樞資料。不過，一名PTT鄉民持續追查，發現還有一個公總開頭的IP，在2018年韓國瑜甫就任時，「直接給韓國瑜添加『韓導』綽號」，讓網友們瞠目結舌，一面倒大呼「韓國瑜是先知，國家機器真的動很快」。

該名發現者在PTT以「國發會ip(GSN)親自下場黑韓產業鏈被抓」為題發文表示，因為公路總局的「合理說法」，令他追查多爬了一些維基的log（系統紀錄），找出一個IP「117.56.41.103」字段開頭和公總相同，「毫不意外又是政府GSN（政府網際服務網）」，並直言「這次竄改的內容就不比公總那位含蓄了」，在2018年12月韓國瑜甫就任時，幫韓國瑜添加「韓導」綽號，「所以說這很可能是『韓導』這一meme（迷因）的早期植入」。

除此之外，也添加「中華民國行銷專家、導演及政治人物」、「就職花費之人力跟經費之鉅，也是六都市長之首，被批是皇帝登基」、「韓國瑜首出席行政院會以高雄市有3000億負債無法建設為由，要求中央政府要繼續補助捷運黃線建設經費」，甚至添加分類「Category:台灣導演」。

發現者質疑，倘若公總IP對林秉樞案可能是無聊惡作劇，那韓國瑜剛就任高雄市長就被政府IP惡意修改，且「修改方向和後續網軍對韓的攻擊方向高度雷同，那麼所謂的『黑韓產業鏈』到底還是不是個笑話呢？」，更丟出其他紀錄公審，並推測線索「這次這位應該比較好抓，因為似乎此人與台南地院頗有淵源」。

網友紛紛回應「這樣還要說查不到，根本就說不過去吧」、「這不可能抓的到，現在的都查無了」，也有人酸「沒有網軍，只是大家上班都在改wiki而已」、「笑死！IP都不會換一下，有夠兩光XD」、「員工又調皮了」，更有人向韓國瑜致歉「國家機器是真的，錯怪韓了」、「我錯了，以後不叫韓導了」、「嗚嗚，韓總sorry啦」。