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反駁綠批買網軍 朱立倫：我的網軍就是我的手機、臉書

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。記者劉宛琳／攝影
國民黨主席朱立倫。記者劉宛琳／攝影

林秉樞網軍案延燒，民進黨反指國民黨主席朱立倫曾在黨主席選舉期間購買越南網軍。朱回應：「我的網軍就在這裡呀！就是我的手機、我的臉書、我的LINE、我的IG」，他反駁說，大家都是民進黨或這些暗黑網軍的受害者，呼籲大家不要分黨派、職業，因為民進黨本身也有很多的受害者。

朱立倫表示，他相信很多的演藝人員、藝文界的人士、或企業界的人士都受害過，大家都站出來用me too，共同發揮正義的力量，讓這樣的一個台灣民主暗黑的力量，對台灣社會傷害非常大的網軍，能夠從這一塊民主的土地上徹底消失，「希望我們大家一起來」。

媒體追問朱立倫，他所指自己的手機、IG是網軍是什麼意思。朱說，他現在正在直播，也會發臉書，「我們是正正當當的，就是一般網」，然後民進黨等一下就會用網軍直接在他的手機、臉書下面攻擊，惡意抹黑那才是網軍。

朱立倫說，網軍不但是不斷的攻擊政治人物、攻擊演藝界的朋友、攻擊企業界的朋友，攻擊很多很多善良的朋友，還會反串，就像民進黨的指控，完全是介入國民黨內選舉，用反串的方式惡意抹黑這就是網軍的可怕。

朱立倫說，他相信國民黨立委蔣萬安、費鴻泰也受害過，每一位都應該me too，勇敢站出來，「民進黨各派系我相信你也受夠了」，受夠了這些敵對派系或者是爭奪職位的某某人動用的網軍，大家都受夠了，不要再縱容網軍了。蔡總統趕快把網軍的魔戒脫下來，台灣才有民主的天空。

此外，對於怎麼看國民黨台中市中二選區立委候選人顏寬恒被爆出違建，自行開怪手拆除，但又被指開怪手卻沒有執照？朱立倫說，今天民進黨用全黨的力量，以撲天蓋地的方式來打顏寬恒，「我看今天好像不是顏寬恒跟林靜儀在選」，而是顏寬恒跟這些所有的黨政軍加暗黑的力量，他們全力地攻擊顏寬恒。

朱立倫說，他相信最後台中第二選區的民眾會用正義的力量，會用真正的民意來支持顏寬恒，他過兩天也到台中二選區來全力的支持顏寬恒。

高嘉瑜 林秉樞

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