週刊爆林秉樞母出殯日 扯髮逼跪高嘉瑜

《鏡週刊》報導，林秉樞施暴高嘉瑜不只一回，在板橋飯店內暴打及拘禁高嘉瑜後，就連母親24日出殯當天，也因高嘉瑜向林表示副總統賴清德確定不會出席時，怒扯高頭髮，在當眾逼她下跪時，還表示不會給高口罩，就是要她難堪。

週刊稱，知情人士表示，當天上午在移靈儀式開始前，林秉樞在會館二樓突然失控暴走，當場拉掉一名女子的口罩和帽子，當時林男還逼她下跪，該名淚流滿面的女子即是高嘉瑜。

該起暴走事件起因為高嘉瑜告知林，表示副總統賴清德確定不會出席今日的儀式，讓林當場無法接受，逼迫高嘉瑜立刻傳訊給賴清德本人，高不願意後，林男一度作勢還想要搶走高的手機，自己傳簡訊。

兩人發生衝突後，禮儀人員一度上前勸阻也被林男責罵，並要求櫃檯不准給高嘉瑜口罩，擺明要讓她丟臉。在場的還有林秉樞胞姊，她當場哭求：「弟弟，求求你別這樣。」

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