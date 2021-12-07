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獨／警察「聖經」大修訂 避免性侵被害人遭二次傷害最有感

質疑金流 羅智強告發林秉樞涉犯洗錢罪

中央社 / 台北7日電
國民黨台北市議員羅智強（前中）、徐巧芯（前左）、游淑慧（前右）等人7日前往台北地檢署，對涉嫌施暴民進黨立委高嘉瑜的男子林秉樞提出洗錢等罪嫌的告發。 中央社
國民黨台北市議員羅智強（前中）、徐巧芯（前左）、游淑慧（前右）等人7日前往台北地檢署，對涉嫌施暴民進黨立委高嘉瑜的男子林秉樞提出洗錢等罪嫌的告發。 中央社

國民黨台北市議員羅智強等人今天向北檢告發林秉樞涉犯洗錢等罪，請求檢調清查金流，並查明林秉樞是否涉嫌冒充國安高層、偽造存款單，及有無透過電視節目留言恐嚇高嘉瑜

男子林秉樞涉嫌施暴民進黨立委高嘉瑜，已遭新北地檢署聲請羈押禁見獲准。國民黨台北市議員羅智強、徐巧芯、游淑慧等人今天則前往台北地檢署，對林秉樞提出告發。

羅智強在北檢外表示，林秉樞可能涉犯刑法冒充公務員而行使其職權者罪嫌，因為包括各方報導、相關機關的澄清都指出林秉樞不具公務員身分也非國安局人員，林秉樞是否對外冒充國安高層，檢方應該進行了解。

羅智強說，媒體報導林秉樞有新台幣2300萬元鉅額存款，最近又出現377萬元的存款餘額單，短短時間內疑有鉅額資金進出，可能涉及洗錢罪，請檢調把金流追出來；若如媒體報導所言，存款餘額單是經過改造，就可能涉及偽造私文書罪嫌。

羅智強還表示，有人透過「抖內」（donate）方式在電視節目留言恐嚇高嘉瑜，金流非常容易查，請查明是誰在恐嚇高嘉瑜，就可以查到網軍的結構基礎以及與林秉樞的關係為何。

高嘉瑜 林秉樞

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