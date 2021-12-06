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林秉樞移送時「嘴巴失控」狂自清 新北檢被質疑管不動回應了

晃了一下！晚間21時05分地牛翻身 規模5.3震央在宜蘭

林秉樞移送羈押庭途中受訪 法務部：交高檢查明

中央社 / 台北6日電

新北地檢署偵辦林秉樞施暴案，林男在移送羈押庭途中，疑數度高調向媒體放話。法務部今天表示，已請台灣高檢署啟動偵查不公開督導小組，儘速查明原委，釐清有無違反規定。

風傳媒4日報導，民主進步黨籍立委高嘉瑜疑遭男友林秉樞施暴案，新北地檢署2日向法院聲請羈押禁見，但林男在移送羈押庭途中，竟數度高調向媒體放話，引發關注。

報導中，名嘴「宅神」朱學恒質疑，前總統陳水扁當年都沒有這種「星光大道」式的待遇，是否為新北地檢署檢察長徐錫祥授意、允許？

中國國民黨籍立委葉毓蘭今天在立法院司法及法制委員會也提及，名嘴吳子嘉在直播上以此大罵徐錫祥，她認為司法不可雙標，行政必須中立。

法務部官員下午向媒體表示，基於尊重個案偵辦的立場，不干涉案件的進行，但對於押解被告過程中，依法執行職務人員有無不當使被告受媒體拍攝、直接採訪而違反偵查不公開作業辦法等情事。

這名官員指出，法務部本於行政監督業務，已請台灣高等檢察署啟動偵查不公開督導小組，儘速查明原委，釐清有無違反相關規定及其責任，並依法嚴正處理，以落實遵守偵查不公開規範，維護訴訟關係人權益。

高嘉瑜 林秉樞

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