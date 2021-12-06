林秉樞網軍之亂 藍委：四軍統帥不發一語太偽善

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案延燒，牽扯出網軍之亂。國民黨立委賴士葆今天表示，現在蔡政府忙著在做新聞損害控管，縮小對民進黨的打擊面，過幾天新聞熱度過了，也就沒事了。因此網軍怪獸會繼續肆虐縱橫在暗黑的虛擬世界從事攻擊破壞、抹黑誣蔑、製造仇恨。

賴士葆指出，當年不堪卡神楊蕙如的網軍攻擊，導致外交官蘇啟誠自殺所引起的風暴，比現在高嘉瑜被施暴，扯出民進黨網軍側翼的橫行暴斂更甚，結果楊蕙如被易科罰金的輕判，證明蔡政府繼續豢養網軍治國的策略不會改變。

賴士葆說，被點名與網軍大咖林秉樞有牽連的單位現在忙著切割，包括國安會、國安局、調查局、公路總局、國發會等單位全都出面否認，到底有多少公信力就讓大家去想像了，剛辭職的國策顧問一開始也是否認，後來證據被攤開了就不得不承認。

賴士葆說，至於被點名跟林秉樞交情匪淺的人則忙著極力撇清、淡化彼此關係，也都被一一打臉。現在大家更急著找出林秉樞的錄音筆，然後讓它永遠消失，否則全都露的錄音筆攤開來，恐怕會動搖國本。

賴士葆說，看到一個無業的博士生有幾千萬的存款，母喪冠蓋雲集的排場，送花或輓聯有司法院長、大法官、庭長、法官、中研院院士、知名大牌教授、上市公司董事長、電視台高盛、企業負責人、立法委員、議員、院長、總經理等，頭銜和人數多到族繁不及備載，不只讓年輕人嘆為觀止，即便在政界的人士也要自嘆弗如，根本比不上他的政商人脈，虛擬世界軍頭的實質影響力讓社會開眼界。

賴士葆說，蔡政府與網軍生態鏈的連結已盤根錯節，要打破這個水乳交融的關係不容易，最主要的原因是蔡政府不願意。賴清德過去受網軍迫害，現在鄭文燦也說是網軍受害者，身為擁有權力的執政者，為什麼不挺身出來整頓亂象？讓加害者繼續跋扈囂張？

他也批評，蘇貞昌說不能用科技侵害他人，事實上民進黨的1450們、楊蕙如們、丁怡銘們、林秉樞們、李柏璋們，一直在做違背法律和道德的事情，蔡英文被稱為四軍統帥，到現在不發一語，太偽善了。