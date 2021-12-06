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林秉樞移送時「嘴巴失控」狂自清 新北檢被質疑管不動回應了

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高嘉瑜案扯出網軍疑雲 蔡清祥：新北檢調查釐清

中央社 / 台北6日電

立法委員高嘉瑜疑遭男友林秉樞施暴事件，扯出綠營網軍互打疑雲。法務部長蔡清祥今天受訪說，整個事件都由新北地檢署檢察官指揮偵辦，會依個案情形，決定是否另外立案偵辦。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部長蔡清祥等人就「司法不可雙標，行政必須中立─選舉、公投政治偵辦爭議」進行專題報告。蔡清祥進入議場前接體媒體聯訪做出上述表示。

聯合新聞網今天報導，有網友發現，林秉樞案的維基百科資料曾被一個IP位址登錄在國發會的用戶進行更改，國發會證實，此IP來自公路總局。

媒體詢問，在網軍議題中，對於有公部門人員介入已掌握相關IP以及有政商高層人物介入去施壓媒體，是否已處理偵辦？網軍去批評高嘉瑜，網軍部分是跟高嘉瑜案併案嗎？

蔡清祥回應，這整個事件相關的都由新北地檢署檢察官指揮偵辦中，一切可疑的事項都會依法偵查，因依個案情形，只要相關的，檢察官都會依法來調查，本來就有案件了，所以要不要另外立案（網軍部分），由檢察官來做決定。

此外，國民黨籍台中市第二選區立委參選人顏寬恒昨天出席霧峰區競選總部成立活動，他接受媒體聯訪時表示，米粉不能炒，現在連攤也不能跑，把一般婚喪喜慶、人民團體的活動，甚至於家長會、廟會活動，就被歸類成顏寬恒的造勢，是幫顏寬恒買票賄選。台中地檢署日前發布新聞稿澄清，針對調查釐清是否違反選罷法案件，約談里長、里民，僅有約31分鐘。

媒體詢問蔡清祥，今天被特別找來專題報告，立法委員柯建銘意指是國民黨是要幫顏家施壓檢調？國民黨認為疑似有看顏色來辦案而不中立。

蔡清祥表示，法務部長是政務官，對立法院有關政策的質詢，他是有義務來說明，至於檢察總長、檢察長他們是一線執法人員，依照憲法及司法院大法官的解釋，他們是不須要列席質詢的。

蔡清祥強調，在選舉查察期間，檢察官、司法警察有責任有義務要依法偵查所有不法事件，所以大家一定要相信司法是秉公處理的，絕對沒有政治或是顏色的考量。

高嘉瑜 林秉樞

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