tag高嘉瑜遭林秉樞封鎖 網紅律師：我也是被害人

民進黨立委高嘉瑜遭家暴事件，引發各界關心，男友林秉樞身份與過往經歷也被起底，遭社會輿論撻罰。日前有一名自稱「黑心律師」的網紅律師「楊律師」在臉書發文，指出「我也是被害人」。他發現自己莫名其妙被高嘉瑜封鎖了，事後比對日期，才驚覺「跟高嘉瑜被家暴、限制人身自由」時間吻合。楊律師指出，「林秉樞懷疑我跟高嘉瑜有關係，所以用高嘉瑜手機封鎖我」。

楊律師指出，他在11月11日寫了一篇文章，因為涉及修法建議，於是他在留言標註高嘉瑜，還稱讚高嘉瑜「妳最漂亮」，之後跟粉絲聊天越聊越歪樓，回家就發現自己被高嘉瑜封鎖了。他以為自己冒犯到對方，歸納出3項原因「（一）高嘉瑜誤以為我是在談論她。（二）高嘉瑜是正經的國會立委，不喜歡變態中年男子在她的留言中寫淫穢的內容。（三）我因修法有關的事總共tag她3次，她覺得我這個人很煩」當時楊律師認為，不管出於何種原因，都是自己的錯，於是他趕緊寫了一篇澄清致歉文，透過共同朋友私訊給高嘉瑜，結果未獲回應，因此他先刪除原本標註高嘉瑜的留言。

到了11月13日以後，高嘉瑜主動加楊律師臉書好友，雙方雖然都有表示歉意，但高嘉瑜並未解釋為何封鎖楊律師。直到11月30日家暴新聞出現，楊律師拿出手機比對「被封鎖」的日期，才驚覺剛好是「高嘉瑜被家暴與限制人身自由的期間」。

直到12月1日，高嘉瑜才透露，林秉樞當晚在檢查高嘉瑜手機，看到楊律師的留言後，覺得兩人「有關係」，於是當場用高嘉瑜手機「封鎖」他。事後，楊律師表示，「任何有基本智商及邏輯的人都看得出來，我和粉絲的留言內容和高嘉瑜完全無關，生命中第一次被男人封鎖，竟是被智障畜生渣男封鎖，所以我覺得好丟臉」。

網友也在底下回應「第一次被當假想敵」、「天阿，這男人的控制欲也太強」，還有人擔心「會不會因為你的留言害林男不滿，所以毆打高嘉瑜？」楊律師也回應「我一開始也擔心這個，後來看新聞才確定與我無關，但只要有基本智商及邏輯的人都看得出來，我和粉絲的留言內容完全和高嘉瑜無關」。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線