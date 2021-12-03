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馬文鈺爆：林男找政商高層施壓 逼高嘉瑜幫串通洗白

陳文茜為高嘉瑜打氣 「謝謝她勇敢站出來」

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
高嘉瑜遭林秉樞家暴事件曝光，各界紛紛送暖。本報資料照片
高嘉瑜遭林秉樞家暴事件曝光，各界紛紛送暖。本報資料照片

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴事件曝光，輿論譁然，各界紛紛送暖。資深媒體人陳文茜在「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專為高嘉瑜打氣，她表示，女人本來無論在什麼地位，多麼聰明，就是「第二性」。謝謝高嘉瑜的勇敢，以及心疼她的受苦。

陳文茜說，「那一刻的她，只是一個被關、毆打的女人，她的知名度反而不是保護，而是沉重的負擔。丟掉可笑也可悲的包袱！」

陳文茜表示，這個世界打女人的男人不覺丟臉，大吼大叫的男人不認為自己沒有家教，攀緣的男人不察覺自己無恥。而散播彼此親密的照片，不只是犯法、對情感的背叛，還包括抓住女人在乎「身體名節」、社會偷窺女性身體「物化」的歧視體制。

「若非高嘉瑜，這位男士，你自己的身材，那麼值得分享嗎？」陳文茜說，在一個小小的島嶼上，有多少暗自哭泣的女孩到女人到老婆到祖母，因為高嘉瑜，她們得到了些許的安慰。

陳文茜表示，錯的、丟臉的，不是被打、被欺騙的女性。「謝謝她勇敢站出來，說出她的故事。無限祝福。」

網友留言表示，「我也在經歷婚姻的黑暗面。我會加油的」、「沒有任何人應該被別人使用身心靈的暴力對待」、「站出來就是勇者」、「希望妳能以自身的經歷，去幫忙那些受家暴的民眾，把法律修改的更接地氣，幫受害者討公道」。

高嘉瑜 林秉樞

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