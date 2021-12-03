馬文鈺爆林秉樞找政商高層施壓報導 逼高嘉瑜改口「事情不存在」

民進黨立委高嘉瑜11月30日遭男友林秉樞家暴一事曝光，隔日也現身還原過程始末，其間數度哽咽落淚說不出話。其前男友、幕僚馬文鈺更爆料，林秉樞不僅找政界高層及商業鉅子施壓媒體，更逼迫高嘉瑜要她「串通洗白」：「只要妳願意接受這個版本，我們就可以建構出這個事實，鏡週刊就是說謊」。

高嘉瑜家暴案引發關注，男友林秉樞除暴力傷害外，後續爆出抹黑、帶風向、偷拍等惡行更引發眾人怒火，高嘉瑜幕僚馬文鈺2日於政論節目《辣新聞》更加碼指出，林秉樞除了動用政商人脈施壓《鏡週刊》外，更以高嘉瑜的政治生涯脅迫她否認遭受暴力，反咬報導亂寫。

馬文鈺上節目爆料林秉樞惡行。 圖／截自「辣新聞」YouTube影片

馬文鈺表示，外界質疑是高嘉瑜自己找週刊爆料，但其實是週刊自己透過非政治管道得到訊息，因事件重大會同政治組報導，而林秉樞得知此事後，便找來一些「神通廣大」的單位施壓媒體，並運用話術欺騙對方「絕對沒有這些事情」。馬文鈺表示，這些人中，不只有2位身價百億以上的商業鉅子願意為他擔保，還有同黨高層幫忙打電話「男未婚，女未嫁，你們拍到進去飯店裡面而已，小題大作做什麼」，林還找其他媒體做逆向報導。

此外，林秉樞一直洗腦高嘉瑜，稱「這種事情，天知地知，妳知我知，只要妳說沒有，這個事情就不存在」、「妳可以接受繼續這樣過生活，很體面，妳永遠是明星級的立委，就像明星級的政治人物，要嘛，妳就身敗名裂，自己選一個」，對她的身心壓迫來到最高峰。

而高嘉瑜在此情況下才會萬念俱灰地說不想活了。小馬指出高嘉瑜覺得從小到大沒有那麼丟臉的事過，所以她一直道歉，她覺得對不起自己的整個人生、對不起栽培她的父母、對不起支持她的人。

除了周刊報導時因林秉樞行蹤神秘、高嘉瑜心防難破困難重重外，馬文鈺也提到在勸高去驗傷報案、坦承事實時也遭遇重重阻礙。一方面因為高嘉瑜擔心驗傷就會曝光，一方面是「林秉樞這個惡魔又來了」，林對高說小馬講的方法完全不對、想害她，絕對不可以跟週刊坦承。

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