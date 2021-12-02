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林秉樞有無精神疾病 律師：需做鑑定

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導
立委高嘉瑜遭家暴，警方拘提林秉樞(中)後移送新北地檢署，檢方訊後聲押獲准。聯合報記者黃義書／攝影
立委高嘉瑜遭家暴，警方拘提林秉樞(中)後移送新北地檢署，檢方訊後聲押獲准。聯合報記者黃義書／攝影

高嘉瑜的暴力男友林秉樞拿精神疾病當擋箭牌有效嗎？律師游琦俊表示，並非林男說了算，檢方會依法對林男做精神鑑定，鑑定事發當時林男有無達情神耗弱，才有機會減刑。台中律師公會前理事長黃秀蘭建議，交往中的男女朋友也符合《家暴法》的範疇，高嘉瑜可依法向警方提出保護令，防止林男再侵犯她。

需做精神鑑定

律師律師游琦俊表示，依《刑法》第19條規定，行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。另外，行為時因精神缺陷等致其辨識行為違法，或依其辨識而行為之能力，顯著減低者，得減輕其刑。

游琦俊表示，雖然林男曾對高嘉瑜說他有精神方面疾病，也在用藥，但這方面還需要檢察官、法官的認定，必要時也需要做精神鑑定。游琦俊指出，即使是有精神病況的人，在犯罪行為當下若未發病，思想行為能自主時，法官並不會對此減刑。

申請保護令

律師黃幼蘭表示，高嘉瑜除了對暴力男友林秉樞提刑事傷害告訴外，事實上她還可以依照《家暴法》提出保護令，即使未來林男交保出來，高嘉瑜的人生也會有保障。

黃幼蘭指出，《家暴法》指的是家庭成員間實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、威脅或其他不法侵害之行為。其中所指的家庭成員相當廣泛，除了直系親屬外，涵蓋夫妻、男女朋友、已離婚夫妻、前男友朋友等。

她說事發時，高嘉瑜兩人是男女朋友，符合《家暴法》要件，高嘉瑜可到警局備案並提出申請家暴令，要求林男不能靠近她。

黃秀蘭表示，過去很多相關家暴個案中，如果是現行犯，處理的警員多會代為申請保護令，高嘉瑜是在事發後19天提告，在6個月追訴期內，仍符合法律要件，因此仍可對林男提出保護令。如此，未來林男解除羈押、交保出來，高嘉瑜也可有人身安全的保障。

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