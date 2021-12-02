因思覺失調而家暴？ 專家駁斥是迷思

「思覺失調的人就會有家暴行為，這是錯誤的迷思！」高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，但林男跟高說「他有重度嚴重思覺失調症在服藥」，才會對高嘉瑜大打出手。但輔仁大學職能治療學系教授施以諾受訪時表示，很多思覺失調症病人不一定有暴力傾向；台師大心理諮商教授樊雪春則判斷，林男恐有邊緣性人格違常。精神科醫師潘建志以犯罪心理學的理論來分類，林秉樞是屬於人格病態 (Psychopathy) 的典型案例。

思覺失調不等於暴力

綠委高嘉瑜近日被爆遭林姓男友拘禁於板橋某飯店，還被林男不停痛毆，直到2天後才脫困；但事後林男卻辯稱自己重度思覺失調（精神分裂）在服藥，才會對高嘉瑜動粗。但輔仁大學醫學院職能治療學系教授兼系主任施以諾受訪時澄清，認為罹患思覺失調症的病人就會有暴力傾向，是一種迷思。

施以諾分析，很多思覺失調症病人不一定有暴力傾向，甚至很和善。若是已規律接受藥物治療、職能治療的思覺失調患者，甚至不比一般人危險，思覺失調與暴力行為的距離未必如民眾所誤解的近。另外，很多電影飾演思覺失調的角色時會讓演員口才無礙，其實許多思覺失調的病人因為思想紊亂等因素，在說話方面的反應未必能應答如流。

邊緣性人格違常

另外，很多人覺得思覺失調症病人常會規劃許多縝密的暗中損人行為，包括成功的偷拍等等。但施以諾強調，其實許多受思覺失調所苦的病人，其注意力、工作記憶力未必好，以其當下的狀況，無法成功執行縝密的計畫。

樊雪春則解釋，以她個人經驗判斷，林男可能是有「邊緣性人格違常」的狀況，這樣的人如果遇到不如他意的事情，就會有翻臉如翻書的狀況，在交往過程中盡可能羞辱、攻擊對方（包括言語暴力與肢體攻擊），甚至是威脅性的攻擊，例如女友不照他意思行事，家裡養的寵物就可能受虐等狀況。

女性情感易猶豫

「這類人常常希望對方受到和他一樣的痛！」樊雪春認為，從林男在整件事情中的表現，包括可以跟飯店人員互動、買冰買藥的舉止，比較不像是思覺失調，而是人格違常問題。她也坦言，女性在情感中是過程取向，且相較男性考慮的面向多元，因此容易寬容伴侶一時的施暴，常常會導致家暴延遲通報。

樊雪春說，由於男女在基因與教養上的不同，男性在感情中比較是目標取向，但女生會非常重視交往的過程，因此如果另一半對女生一時的施暴，女生不會像男生一樣很快下判斷，而是會思考與男生交往的點點滴滴，考慮到愛、照顧與陪伴等不同層次，容易覺得男生這次施暴是單一事件，就會很輕易原諒男生，這是男女在情感中很重要的差別。

對於林男自稱思覺失調，有網友質疑男方是否有相關證明，可能只是在唬爛；有很多網友則希望蔡英文總統要達成2020年就職演說「加強社會安全網」的承諾。另外，有鄉民直言，有幻視、幻聽症狀的才是思覺失調，可以開車、當網軍、打女人的人，只是「病態」與「反社會人格」。

林秉樞屬人格病態

精神科醫師潘建志則在臉書發文表示，根據精神衛生法第 3 條，法律上的精神疾病「不包括反社會人格違常者」，不但不能保外就醫，越嚴重的反而還要關越久。而思覺失調症，他診治過幾萬個，一看林男的電台專訪就可以判定是完全不可能。

他說，以犯罪心理學的理論來分類，林秉樞屬於人格病態 (Psychopathy) 的典型案例。這類罪犯的特徵是在人際層面，浮誇、冷酷、支配、欺騙和操縱。有前科，慣常說謊，容易衝動有暴力攻擊行為，魯莽無責任感，犯罪後缺乏悔恨只想逃罪，經常欺詐，漠視侵犯他人，常使用化名，無法維持正常工作，非常善於花言巧語，追女孩子得心應手，但常有家暴行為。

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